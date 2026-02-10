Senso unico alternato in via Baccheretana e via Pistoiese. Ordinanza del Comune per i (piccoli) lavori stradali      

CARMIGNANO – Senso unico alternato in via Baccheretana e via Pistoiese per lavori di asfaltatura delle due strade, da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio. La limitazione alla circolazione, con movieri ed eventualmente con semaforo, che varrà dalle 8 alle 19, avverrà in via Baccheretana nel tratto tra via Montale e via Don Minzoni e […]

CARMIGNANO – Senso unico alternato in via Baccheretana e via Pistoiese per lavori di asfaltatura delle due strade, da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio. La limitazione alla circolazione, con movieri ed eventualmente con semaforo, che varrà dalle 8 alle 19, avverrà in via Baccheretana nel tratto tra via Montale e via Don Minzoni e in via Pistoiese tra il numero civico 128 e il civico 176. Il senso unico alternato, con movieri (in caso di necessità con semaforo), è previsto a Seano anche in via Sironi, tra il numero civico 15 e la cabina Enel, nelle ore diurne, da venerdì 13 fino a venerdì 6 marzo, comunque non oltre martedì 10 marzo, per la continuazione dei lavori per l’installazione della nuova rete elettrica.

Il Comune, tra l’altro, ha emanato un provvedimento generale, valido per l’intero 2026, per i cantieri stradali di breve durata per lavori di manutenzione e pulizia cigli che non comportano chiusure. Il provvedimento, che riguarda anche le strade vicinali, prevede: divieti di sosta, sensi unici alternati, limitazioni della velocità a 30 km orari, attivazione delle procedure previste dal Codice della strada se gli interventi sono eseguiti nelle ore notturne.