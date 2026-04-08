“Sentieri Comuni” escursioni guidate tra Calenzano, Sesto e Vaglia

CALENZANO – Quattro escursioni guidate alla scoperta dei paesaggi, dei boschi, del patrimonio storico e dei luoghi della Resistenza: i Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino e Vaglia promuovono la rassegna “Sentieri Comuni”, in collaborazione con Pro loco Sesto Fiorentino, Associazione turistica Calenzano, Slow Food Mugello, CAI Prato e CAI Sesto Fiorentino. Si tratta di quattro iniziative, in calendario […]

CALENZANO – Quattro escursioni guidate alla scoperta dei paesaggi, dei boschi, del patrimonio storico e dei luoghi della Resistenza: i Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino e Vaglia promuovono la rassegna “Sentieri Comuni”, in collaborazione con Pro loco Sesto Fiorentino, Associazione turistica Calenzano, Slow Food Mugello, CAI Prato e CAI Sesto Fiorentino.

Si tratta di quattro iniziative, in calendario dal 25 aprile al 25 ottobre, che mirano a far conoscere i territori dal punto di vista ambientale, storico e delle eccellenze enogastronomiche, tramite una fruizione lenta e sostenibile.

“Le testimonianze delle Pievi e dei siti archeologici – dichiara la vicesindaca di Calenzano con delega alla Cultura e al Turismo, Martina Banchelli – i luoghi significativi che hanno visto battaglie importanti per la Resistenza, oltre alle bellezze dei nostri boschi, senza dimenticare la ricchezza dei sapori tipici: questo programma vuole incoraggiare a scoprire in maniera rispettosa e attenta le nostre colline e i nostri borghi. Riteniamo sia un valore aggiunto che a questo scopo lavorino insieme gli Enti pubblici e le associazioni, dando vita a un programma che ci accompagnerà fino all’autunno, legato anche alle nostre celebrazioni istituzionali”.

“Siamo molto soddisfatti – commenta l’assessore alla Cultura e alla Promozione turistica di Sesto Fiorentino, Jacopo Madau – per il lavoro svolto dai nostri tre Comuni con diverse associazioni del territorio che ci ha permesso di costruire un calendario condiviso di iniziative e percorsi con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Questi quattro appuntamenti rappresentano tutti insieme un’occasione per i nostri concittadini, ma anche per chi viene ‘da fuori’ per riscoprire e conoscere più a fondo la nostra splendida collina, attraverso esperienze culturali, ambientali e agro-alimentari che ne raccontano l’unicità e la ricchezza. Un’iniziativa che rafforza il legame con il territorio e promuove una fruizione consapevole e partecipata dei suoi luoghi più suggestivi”.

“Sono orgogliosa – dichiara l’assessora all’Ambiente di Vaglia, Stefania Lombardo – di promuovere l’escursione lungo la via di Scarabone, un itinerario che unisce natura, storia e identità del nostro territorio. Un percorso impegnativo ma di grande valore paesaggistico, che collega luoghi simbolici come la Pieve di Vaglia, la Torre de’ Nocenti, le tracce oggi non più visibili del Castello dello Scarabone di cui resta la toponomastica e il Castello di Legri, attraversando ambienti di straordinaria bellezza. La collaborazione con Slow Food Mugello arricchisce l’esperienza, valorizzando le eccellenze locali. Un’iniziativa che promuove una fruizione lenta e sostenibile”.

Si comincia sabato 25 e domenica 26 aprile con “Valibona tra storia e natura: esplorando il Sentiero della Pace”, un trekking di due giorni con pernottamento, alla scoperta della storia partigiana di Valibona e delle ricchezze naturalistiche e carsiche dei Monti della Calvana. Info e iscrizioni su https://www.caiprato.it/

Domenica 17 maggio “Sul Cammino di San Jacopo: da Quinto Alto al Castello di Calenzano”, con sei punti di interesse che porteranno alla scoperta anche della tomba etrusca della Montagnola e della Pieve di San Donato. Programma e dettagli saranno disponibili a breve sul sito https://www.caisesto.it/

“Sui sentieri della Resistenza – Monte Morello” è l’iniziativa in calendario sabato 5 settembre: un percorso ad anello con soste al cippo di Radio Co.RA, alla Fonte dei Seppi e in altri luoghi della memoria. Dettagli e prenotazioni saranno sul sito del Cai Sesto. Infine, domenica 25 ottobre si terrà “La via di Scarabone”, un itinerario ad anello tra Vaglia, Legri e Volmiano con soste nei principali punti di interesse lungo il percorso. Informazioni e modulo di iscrizione saranno pubblicati sul sito del Cai Sesto.