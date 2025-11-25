Serata di assaggio con “l’olio novo” al circolo 8 Marzo

SESTO FIORENTINO – Serata di assaggio dell’olio “novo” al circolo 8 Marzo. Oltre 100 persone hanno partecipato alla cena organizzata dall’Associazione Anziani. Dopo il saluto di Arrigo Canzani hanno preso la parola l’assessore Damiano Sforzi l’assessore Massimo La Banca e Laura Giolli, presidente della Pro Loco. La cena è stata inserita all’interno del programma di […]

SESTO FIORENTINO – Serata di assaggio dell’olio “novo” al circolo 8 Marzo. Oltre 100 persone hanno partecipato alla cena organizzata dall’Associazione Anziani. Dopo il saluto di Arrigo Canzani hanno preso la parola l’assessore Damiano Sforzi l’assessore Massimo La Banca e Laura Giolli, presidente della Pro Loco. La cena è stata inserita all’interno del programma di promozione dell’olio novo organizzata dal Comune con alcune associazioni locali e la Pro Loco. Pochi giorni prima, infatti, si era tenuta una iniziativa simile alla Casa Guidi. La serata è stata possibile grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Anziani che provvedono alla cura di oltre 2000 piante di olivi sul territorio comunale. Altro aspetto emerso durante la cena è stato quello dell’importanza di serate conviviali il cui scopo è sociale e aggregativo, un modo per aiutare a superare emarginazione, l’isolamento, la solitudine involontaria e per migliorare la qualità della vita.