Servizi educativi per l’infanzia, ‘Nidi Gratis’ e nuove agevolazioni per le famiglie

SESTO FIORENTINO – Sono disponibili online, all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/nidi23-24 le graduatorie definitive per l’ammissione ai servizi per la prima infanzia comunali per l’anno educativo 2023/2024.

Con la pubblicazione delle graduatorie, le famiglie dei bambini ammessi ai servizi educativi comunali con Isee inferiore a 35mila euro potranno, entro il 30 giugno, presentare la richiesta per accedere alla misura “Nidi gratis” della Regione Toscana.

Il beneficio è esteso agli iscritti dei nidi privati convenzionati; la domanda può essere presentata esclusivamente online attraverso il portale dedicato www.regione.toscana.it/nidigratis.

“Grazie al lavoro degli uffici e alla collaborazione di tutte le realtà coinvolte siamo riusciti a ottenere l’accreditamento sia dei nidi pubblici che di quelli privati, rendendo così disponibile l’accesso alla misura ‘Nidi gratis’ al maggior numero di famiglie sestesi possibile – afferma l’assessore alle Politiche educative Sara Martini – Stiamo inoltre studiando ulteriori misure da attuare con risorse comunali rivolte ai nuclei che non hanno i requisiti per accedere a Nidi Gratis, poiché, ad esempio, si troveranno ad iscrivere i figli oltre il 30 giugno. Sono già stati stanziati, invece, i fondi per agevolare gli iscritti a questo anno educativo attraverso l’abbattimento delle rette di maggio e giugno come avvenuto già con quelle di novembre e dicembre”.

“I nidi – sottolinea Martini – sono uno dei pilastri della conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa per entrambi i genitori, ma, soprattutto, per le donne. Favoriscono l’inclusione sociale e offrono opportunità di crescita e sviluppo per i più piccoli, a partire dai primi e fondamentali mesi di vita. Per il nostro Comune favorire l’accesso a questo servizio, accogliendo iniziative come ‘Nidi Gratis’, è una priorità e uno degli obiettivi principali nell’ambito delle politiche educative”.