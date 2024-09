Servizio mensa sospeso nelle scuole della Piana anche venerdì 27. “Dalle verifiche non è emersa alcuna criticità”

PIANA FIORENTINA – Servizio di mensa nelle scuole della Piana sospeso anche nella giornata di domani, venerdì 26 settembre. Lo comunica in una nota l’azienda Qualità e Servizi Spa che questa mattina, in riferimento allo stabilimento di via del Colle a Calenzano, è stata oggetto “di controlli da parte del dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Centro. Le verifiche non hanno portato alla luce criticità, tanto che al momento non è stata richiesta l’adozione di misure profilattiche specifiche, né sono state ordinate sospensioni o modifiche dell’attività. Sono stati prelevati campioni che saranno sottoposti ad analisi, il cui esito sarà reso noto dalle autorità competenti”. In attesa quindi “delle formali comunicazioni da parte della Asl relative alle verifiche odierne, confermando la linea della massima cautela, l’azienda, in accordo con i Comuni soci, ha disposto la sospensione del servizio per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie anche per la giornata di domani e sta predisponendo le azioni previste dal protocollo interno di sicurezza per confermare la riattivazione del servizio da lunedì 30 settembre”. A Campi Bisenzio, per quanto riguarda gli asili nido comunali, il servizio mensa sarà garantito già da domani in quanto sarà utilizzata la cucina interna del nido Stacciaburatta per la preparazione dei pasti per entrambe le strutture

“Ripartirà lunedì prossimo la mensa di Qualità e Servizi, è in questa direzione che stanno lavorando nella sede di via del Colle a Calenzano”. Lo ha precisato l’amministratore unico della società pubblica di gestione della refezione scolastica Filippo Fossati questo pomeriggio durante il consiglio comunale a Calenzano per i presunti casi di salmonellosi. Fossati ha ribadito che “fino a ora da parte di Asl non c’è stata la richiesta di sospendere la distribuzione die pasti, ma la chiusura della mensa è stata una scelta precauzionale”. Fossati, poi, rispondendo ai congilieri, ha ricostruito la vicenda parlando di un calo della presenza di bambini tra venerdì e lunedì in alcune scuole dei Comuni della Piana, mentre a Calenzano, vista la presenza, anche del centro cottura di via Mascagni “i dati sono stati in linea. Stiamo facendo tutto quello che si può fare per prevenire l’aumentare della situazione di rischio – ha spiegato Fossati – chiudere e utilizzare la giornata per la sanificazione, per il controllo di tutte le procedure, per il cambio di stock del cibo sempre per precauzione, di quello dei giorni scorsi e rinnovarlo completamente. Tutti questi atti ci consentono di metterci un passo avanti. Siamo convinti che le responsabilità di Qualità e Servizi siano assenti perchè sappiamo di lavorare bene, ma siccome possono esserci anche degli errori, facciamo di tutto in questi giorni per andare oltre il nostro livello di attenzione”.