Sesto d’estate prosegue con incontri, spettacoli e musica

SESTO FIORENTINO – Oltre 220 appuntamenti, tra musica, teatro e presentazioni, in tutta la città. Sesto d’estate ritorna anche quest’anno con un’agenda per tutti i gusti che animerà i luoghi “classici” e non dell’estate sestese. L’estate degli spettacoli a Sesto Fiorentino è già iniziata e prosegue con gli spettacoli di Un palco in Biblioteca nel […]

SESTO FIORENTINO – Oltre 220 appuntamenti, tra musica, teatro e presentazioni, in tutta la città. Sesto d’estate ritorna anche quest’anno con un’agenda per tutti i gusti che animerà i luoghi “classici” e non dell’estate sestese. L’estate degli spettacoli a Sesto Fiorentino è già iniziata e prosegue con gli spettacoli di Un palco in Biblioteca nel giardino della biblioteca Ragionieri, così come proseguono gli spettacoli al Teatro della Limonaia proposti dalla Residenza Artistica Multipla fino al prossimo 2 agosto, si chiude sabato 3 luglio la rassegna del Festival del Teatro Popolare nel Chiostro della Pieve di San Martino.

Dibattiti, musica e impegno saranno i protagonisti, all’Unione Operaia di Colonnata, di “Restart – Festival dell’impegno civile”.

Fino a settembre presso l’Istituto Ernesto De Martino sarà di scena l’edizione 2021 di Incanto; la suggestiva cornice di Villa Gerini farà da palcoscenico alla rassegna “Nexus ad astra” che, fino al prossimo 30 luglio, vedrà protagoniste danza e teatro. Tante le attività previste in centro: per tutto il mese di luglio piazza Vittorio Veneto ospiterà i concerti di “Invasioni Summer Festival”, in piazza Ginori proseguiranno gli appuntamenti di Libraria – una delle novità più apprezzate di Sesto d’Estate e ritorneranno, per tutti i giovedì del mese, i “Giovedì sotto le stelle” promossi dal Centro Commerciale Naturale. A Colonnata si rinnoveranno le aperture serali del mercoledì, mentre il nuovo spazio estivo nel parco dell’Oliveta si candida a diventare una delle novità più apprezzate dell’estate. Luglio sarà anche il mese delle “Notti dell’archeologia” promosse dalla Pro Loco di Sesto Fiorentino (13 e 20 luglio).

In agosto, con un programma ancora da definire, l’anfiteatro del Parco di Quinto Basso ospiterà “Sussulti metropolitani”, quattro serate spettacoli all’aperto.

Gli appuntamenti estivi proseguiranno fino a settembre, con “Liberi tutti” e il classico concerto della Liberazione cui seguiranno altre due serate di musica con l’Orchestra Morricone (2 settembre) e Crazy Mama (3 settembre).