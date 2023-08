Sesto Fiorentino, “sventa” il furto nella propria abitazione grazie al sistema di “alert” installato sullo Smartphone

SESTO FIORENTINO – Durante il ponte di Ferragosto la Polizia di Stato ha messo in fuga un malintenzionato alle prese con un appartamento a Sesto Fiorentino: a dare l’allarme è stato il padrone di casa in villeggiatura, grazie a un alert intrusione ricevuto sul telefonino. Come molti italiani in questo periodo si stava infatti godendo le tanto […]

SESTO FIORENTINO – Durante il ponte di Ferragosto la Polizia di Stato ha messo in fuga un malintenzionato alle prese con un appartamento a Sesto Fiorentino: a dare l’allarme è stato il padrone di casa in villeggiatura, grazie a un alert intrusione ricevuto sul telefonino. Come molti italiani in questo periodo si stava infatti godendo le tanto attese vacanze lontano dalla città quando, nel primo pomeriggio di lunedì scorso, il suo relax sarebbe stato bruscamente interrotto dall’efficiente sistema d’allarme. Il padrone di casa ha subito preso in mano la situazione o meglio lo Smartphone sul quale apparivano in quel momento le immagini della videocamera di sorveglianza, installata nel suo appartamento a Sesto Fiorentino: un uomo, parzialmente travisato con una mascherina chirurgica e con un berrettino da baseball in testa, aveva varcato, come se niente fosse, l’ingresso dell’immobile.

A quel punto, ha dato a sua volta l’allarme alla Polizia di Stato fiorentina. Due volanti, una del Commissariato cittadino e una della Questura, hanno subito circondato l’area e in pochi attimi hanno fermato in strada un uomo alquanto sospetto. Si tratta di un 48enne georgiano, già noto alle forze di polizia; al suo attivo, infatti, il cittadino straniero vanterebbe infatti diverse denunce e arresti collezionati a giro per l’Italia, soprattutto per furti in appartamento. Gli agenti sono andati a fondo nella vicenda scoprendo che aveva con sé anche i cosiddetti “ferri del mestiere”: grimaldelli, cacciaviti, una torcia e perfino un lubrificante comunemente utilizzato per serrature o altri ingranaggi. Un particolare curioso è il fatto che la porta d’ingresso violata non sarebbe stata infatti forzata alla vecchia maniera, ovvero spaccando tutto con forza.

Immancabili, tra le cose della persona fermata dai poliziotti, il cappellino e la mascherina Ffp2 che per gli investigatori corrisponderebbero agli accessori indossati dall’intruso al momento del suo “blitz”. Sulla base di quanto ricostruito, l’uomo non avrebbe avuto con sè la refurtiva trafugata dall’abitazione: con molta probabilità l’arrivo in corsa delle volanti ha scoraggiato i suoi propositi, costringendolo alla fuga prima che potesse mettere a segno il colpo.

Per lui comunque sono scattate le manette con l’accusa di tentato furto in abitazione e, in attesa della convalida dell’arresta, è finito al carcere di Sollicciano. Proprio per la professionalità e la celerità con la quale sono intervenuti gli agenti, come sempre impegnati anche in queste calde giornate estive a prevenire e contrastare i reati su tutto il territorio della provincia, il Questore Maurizio Auriemma si è voluto congratulare personalmente con i poliziotti delle volanti di Sesto Fiorentino e di via Zara che hanno sventato il furto ed effettuato l’arresto.