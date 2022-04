“Sesto in barattolo”, via i mozziconi di sigaretta dalle strade leggendo la storia locale

SESTO FIORENTINO – Eliminare le brutte abitudini per togliere dalla strade i mozziconi di sigarette incuriosendo con qualche storia locale: è il progetto “Sesto in barattolo” promosso in collaborazione tra Alia, Postini Fiorentini, Consorzio Ricrea. Nato nel 2020 a Firenze con l’obiettivo di evitare di gettare i mozziconi delle sigarette in terra, i barattoli vengono […]

SESTO FIORENTINO – Eliminare le brutte abitudini per togliere dalla strade i mozziconi di sigarette incuriosendo con qualche storia locale: è il progetto “Sesto in barattolo” promosso in collaborazione tra Alia, Postini Fiorentini, Consorzio Ricrea. Nato nel 2020 a Firenze con l’obiettivo di evitare di gettare i mozziconi delle sigarette in terra, i barattoli vengono distribuiti gratuitamente dal Comune nei negozi e negli esercizi commerciali della città. Dopo Firenze il barattolo “raccogli mozziconi” arriva a Sesto Fiorentino. Sul barattolo realizzato con materiale riciclato, è presente anche un QrCode che permette di leggere le storie locali.

I mozziconi di sigaretta, spiegano da Alia sono difficili da smaltire “in Italia si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi di sigarette, e quindi circa 14 miliardi di mozziconi di sigarette finiscano nell’ambiente, rilasciando 7mila sostanze chimiche inquinanti, visto che il filtro impiega in media 10 anni a decomporsi”. Il barattolo potrà essere sistemato dai commercianti fuori del proprio negozio o all’interno del locale in modo da permettere alle persone di gettare all’interno dell’apposito contenitore i mozziconi di sigaretta.

Questo pomeriggio in piazza Vittorio Veneto il vicesindaco Claudia Pecchioli e l’assessore all’ambiente hanno distribuito ad alcuni commercianti della zona i barattoli da mettere a disposizioni dei clienti. Insieme a loro erano presenti, oltre ai responsabili di Alia, la presidente del Centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa Sabrina Piermarini e il presidente di Confartigianato della Piana Paolo Gori.

“I mozziconi di sigaretta sono un rifiuto altamente impattante, oltre che un problema di decoro quando si accumulano nelle piazze, nelle strade, nei giardini – dice l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi – con questo progetto vogliamo avviare un’azione di sensibilizzazione attiva, coinvolgendo la città e i commercianti e facendone anche un’occasione di riscoperta di alcune curiosità del nostro territorio”.

“I mozziconi di sigaretta sono un rifiuto altamente impattante, oltre che un problema di decoro quando si accumulano nelle piazze, nelle strade, nei giardini – dice l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi – con questo progetto vogliamo avviare un’azione di sensibilizzazione attiva, coinvolgendo la città e i commercianti e facendone anche un’occasione di riscoperta di alcune curiosità del nostro territorio”. “Cultura e decoro vanno a braccetto in questo progetto – dice il vicesindaco Claudia Pecchioli – per noi è fondamentale rilanciare il commercio nono solo nel centro cittadino, ma anche negli altri luoghi del nostro territorio. Vogliamo aiutare i cittadini a rispettare l’ambiente”.

“Il decoro urbano è un biglietto da visita – dice la presidente del CCN Sabrina Piermarini – con questo barattolo possiamo iniziare ad eliminare i mozziconi di sigaretta che spesso vengono buttati in terra e rendere migliore la nostra città”.

“Tutto quello che va nella direzione del decoro urbano – ribadisce Paolo Gori presidente Confartigianato della Piana – va nella direzione giusta, quella di tenere pulita la nostra città”.

Per aderire al progetto è possibile recarsi presso l’uro del Comune di Sesto Fiorentino a partire da mercoledì 13 aprile e ritirare il proprio barattolo, oppure compilare una richiesta su un form dedicato sul sito Postini Fiorentini che provvederanno alla consegna.