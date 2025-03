Sesto, la situazione si aggrava e l’allerta diventa “rossa”

SESTO FIORENTINO – Piazza Vittorio Veneto, piazza della Chiesa, le strade del centro sono state invase dalle acque del Rimaggio che ha esondato. Un fatto che non era mai accaduto a Sesto. Il Comune invita la cittadinanza a non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti ed evacuare tassativamente […]

SESTO FIORENTINO – Piazza Vittorio Veneto, piazza della Chiesa, le strade del centro sono state invase dalle acque del Rimaggio che ha esondato. Un fatto che non era mai accaduto a Sesto. Il Comune invita la cittadinanza a non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti ed evacuare tassativamente i piani terreni delle abitazioni e pertinenze in prossimità di canali e corsi d’acqua. È previsto un peggioramento del meteo nelle prossime. Sono in corso gravi allagamenti in alcune zone della città. È ordinata la sospensione di tutte le attività non essenziali e non differibili.