Sesto Mondo per raccontare le storie degli altri

SESTO FIORENTINO – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Sesto Mondo, la kermesse che per tutto il mese di ottobre porterà nella nostra città spettacoli, eventi e momenti conviviali dedicati alla solidarietà e all’incontro tra culture.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni e realtà solidali del territorio, ha preso il via oggi, martedì 3 ottobre, con l’apertura della mostra fotografica “Integrazione”, realizzata dal gruppo Quintozoom e ospitata all’interno del palazzo comunale. Tra le iniziative in programma, anche l’incontro con la redazione di Limes “Cina-Usa, la sfida del secolo”, riservato alle scuole superiori, i laboratori di calligrafia araba e cinese in biblioteca (13 e 15 ottobre) e la cena internazionale preparata da operatori e richiedenti asilo inseriti nei progetti sul nostro territorio (venerdì 13 ottobre, Unione Operaia Colonnata).

“Apriamo non per caso questa nuova edizione di Sesto Mondo oggi, 3 ottobre, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione – afferma l’assessora alle Politiche sociali Camilla Sanquerin – Dieci anni fa, di fronte a Lampedusa, centinaia di donne, uomini e bambini morivano davanti alle nostre coste. A quel naufragio ne sono seguiti troppi altri, nella cinica e colpevole inerzia delle istituzioni europee e dei governi nazionali, a cominciare dal nostro. Non possiamo riconoscerci nel lessico del ministro Piantedosi per il quale chi scappa da guerra e povertà è un carico residuale, non possiamo accettare la disumanità con cui il Governo Meloni sta affrontando una questione che riguarda tutti noi, soffiando sul fuoco della paura e dell’intolleranza”.

“Con Sesto Mondo, anno dopo anno, rinnoviamo il nostro impegno come cittadini e come Amministrazione comunale nella promozione della solidarietà e dell’accoglienza attraverso la conoscenza delle persone e delle loro storie – dice ancora Sanquerin – Le realtà coinvolte sono numerose e sono grata per l’entusiasmo e l’impegno con cui hanno aderito a questa edizione che coinvolge scuole, circoli e parrocchie. Sono certa che in questo mese di incontri e riflessioni riusciremo a scrivere un’altra bella pagina della Sesto migliore”.