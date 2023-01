Sesto per Bonaccini: ecco il comitato. “E’ lui la persona giusta per guidare il Partito Democratico”

SESTO FIORENTINO – Ufficializzata anche a Sesto Fiorentino l’apertura del comitato elettorale a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale del Partito Democratico. “Società civile, – spiegano in una nota – semplici iscritti, rappresentanti della assemblea comunale e amministratori sono il nucleo centrale del comitato coordinato dal consigliere comunale Michele Adamo. Obiettivo del comitato è quello di sostenere Stefano Bonaccini nella sua campagna elettorale e di promuovere i suoi valori e le sue idee per il congresso aperto al voto degli iscritti dal 3 al 12 febbraio e alle primarie che si svolgeranno il 26 febbraio”. “Siamo convinti – afferma il coordinatore Michele Adamo – che Stefano Bonaccini sia la persona giusta per guidare il Partito Democratico verso un nuovo corso: la sua competenza, la sua visione pragmatica e riformista e la sua capacità di tenere unite le persone più diverse per un obiettivo comune, sono fondamentali per garantire un futuro all’Italia. Invitiamo tutti i cittadini che condividono i nostri valori e le nostre idee a unirsi a noi e a sostenere Stefano Bonaccini, in questa importante campagna elettorale. Insieme possiamo fare la differenza e assicurare un futuro migliore per il nostro paese”.