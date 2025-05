Sesto Rugby al 45° Torneo Minirugby Città di Treviso: protagoniste Under 10 e Under 12

SESTO FIORENTINO – Il 24 e 25 maggio il Sesto Rugby ha partecipato alla edizione numero 45 del Torneo Minirugby Città di Treviso, un tempo noto come Trofeo Topolino. Ospitato negli impianti del Benetton Rugby, tra il centro sportivo La Ghirada e lo stadio Monigo, il torneo rappresenta una delle occasioni più importanti della stagione sportiva per via della massiccia partecipazione da parte di club provenienti da tutta Italia. Il Sesto ha partecipato nelle categorie Under 10 e Under 12, che hanno portato alti i colori rossoblù nella manifestazione. Entrambe le compagini si sono fatte decisamente valere nella fase a gironi giocata nella giornata di sabato, che è valsa loro la qualificazione nella seconda parte del tabellone. Nelle finali giocate domenica nello stadio che vede ogni fine settimana in campo la più forte squadra italiana, il Benetton, i giovani rinoceronti hanno centrato il nono posto con la Under 12 e il tredicesimo con la Under 10. Un weekend da ricordare per entrambe le formazioni, che hanno potuto non solo mettersi alla prova dal punto di vista sportivo contro avversari del più alto livello, ma anche vivere un contesto di condivisione e amicizia insieme a centinaia di altri ragazzi e ragazze amanti della palla ovale provenienti da tutta Italia.