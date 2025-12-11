Sesto Rugby, femminile finalmente in campo. Ma anche i più piccoli sono sempre protagonisti

SESTO FIORENTINO – Prima apparizione ufficiale sul campo per le giocatrici della squadra femminile del Sesto Rugby che, dopo avere iniziato con i primi allenamenti ormai un anno fa, hanno deciso di scendere sul terreno di gioco di Arezzo con due squadre per sfidare, in un torneo di touch rugby, le colleghe e avversarie del Vasari e del Clanis Cortona. Grande successo sabato pomeriggio, quindi, per l’evento in campo e per il terzo tempo nella club house della squadra ospite. Sabato 6 dicembre la giornata di rugby si era però avviata sul campo di Sesto Fiorentino, dove i giovanissimi e le giovanissime della Under 8 si sono sfidati in un impegnativa mattinata di rugby tag, variante del gioco a contatto attenuato dove al posto del placcaggio si deve strappare una cintura (tag) affissa ai fianchi dell’avversario. Sorrisi e divertimento sotto il pallido sole invernale per tutti i partecipanti.

La stessa Under 8 si è poi ripresentata in campo domenica 7 alla Festa del Rugby del Rugby Lucca, l’ultimo impegno ufficiale del 2025. La categoria è riuscita a esprimere due formazioni equilibrate ed entrambe hanno mostrato grandi progressi rispetto all’ultima uscita. La Under 10 ha invece affrontato domenica un raggruppamento a Prato, sul campo del Gispi Rugby, dove ha partecipato con due formazioni. I sestesi hanno affrontato i padroni di casa e le formazioni del Rugby Valdarno e dello Scintilla Pisa. Soddisfazione per quanto visto in campo e fuori dallo stesso è stata espressa dallo staff tecnico della categoria. Largo successo, infine, per la Under 14. Sabato sul campo amico di Sesto i rossoblù hanno battuto 74-21 il Pontedera Bellaria in una partita che ha offerto ottimi spunti tecnici e un bel pomeriggio di rugby a giocatori, giocatrici, tecnici e spettatori. Il campo di Sesto è poi stato scenario di due incontri anche nella giornata di domenica: si è giocata la prima giornata del campionato Under 16 interregionale di fascia 2 che ha visto i Cavalieri Union Prato Sesto uscire sconfitti per mano del Granducato Rugby (12-53); nel pomeriggio vittoria per la Cadetta dei Cavalieri Union contro la Rugby Roma Olimpic (57-0) nella quinta giornata del campionato nazionale di serie B.