Sesto Rugby, grandi risultati per Under 18 e giovanili

SESTO FIORENTINO – Grandi risultati per il Sesto Rugby: Under 18 elite, regionale e cadetta sono state protagoniste di tre match avvincenti, tutti giocati domenica 15 ottobre. La squadra allenata da Lorenzo Calamai ha vinto il secondo incontro consecutivo del campionato di serie C e può sorridere di fronte alla classifica che vede i Cavalieri […]

SESTO FIORENTINO – Grandi risultati per il Sesto Rugby: Under 18 elite, regionale e cadetta sono state protagoniste di tre match avvincenti, tutti giocati domenica 15 ottobre. La squadra allenata da Lorenzo Calamai ha vinto il secondo incontro consecutivo del campionato di serie C e può sorridere di fronte alla classifica che vede i Cavalieri Union a quota 10 punti (2 vittorie con bonus). Sul campo di Pontedera la squadra di casa del Bellaria è stata battuta con il punteggio di 43-14, grazie a 3 mete di Pinzani, 2 di Senesi, una di Bruscagli e una meta tecnica. A spostare l’inerzia della gara è stato il dominio in rimessa laterale e la superiorità nel drive, soprattutto nel primo tempo quando la gara è terminata sul punteggio di 36-0. La formazione della Cadetta impiegata con il Bellaria: 15 Turchi, Marco 14 Senesi, Andrea 13 Mescolini, Francesco 12 Manetti, Federico 11 Bruscagli, Lorenzo 10 Rocca, Leonardo 9 Carafa, Matteo 8 Grossi, Tommaso 7 Sandrè, Riccardo 6 Del Bene, Francesco 5 Amerini, Lorenzo 4 Benelli, Christian 3 Aiello, Jacopo 2 Pinzani, Cosimo 1 Dardi, Gianluca; 16 Maggi, Simone 17 Celentano, Leonardo 18 Nepi, Marco 19 Gensini, Filippo 20 Parrini Samuele 21 Bandini Francesco 22 Casini Lorenzo.

Un solo punto ha negato i festeggiamenti ai giovani Cavalieri Under 18 nel match con i pari età delle Fiamme Oro. La squadra romana ha avuto la meglio nel secondo turno del Campionato Titolo, andando a vincere una partita equilibrata con per 18 a 19. Sconfitta amara per il poco divario, ma comunque piena di spunti importanti. Lo spiega il coach Luis Otano: “Siamo stati competitivi per tutta la gara, a tratti dominanti. Era quello che avevamo chiesto ai ragazzi, cioè di impegnarsi al massimo per confrontarsi con una delle squadre più fisiche del campionato. Peccato aver affrontato le Fiamme alla seconda giornata, perchè credo che più avanti nella stagione saremo stati più in grado di contrastarli sull’uno contro uno. Ci manca ancora un po’ di maturità nel rendere strategico il gioco al piede, dobbiamo lavorare su questo. In ogni caso siamo contenti e fiduciosi del percorso che stiamo facendo. È tutto da costruire, ma le basi sono ottime”. I ragazzi in campo con le Fiamme Oro: Anedda, Bencini, Boddi, Calizzano, Cella, Coscarelli, Dabizzi, Ferrini, Giachini, Giagnoni F., Giagnoni N., Innocenti, Magni, Magnini, Marini, Montagnese, Papucci, Ristic D., Ristic S.,Tarlini, Tinti, Tosi.

La squadra Under 18 regionale ha dovuto cedere per 41-23 di fronte ai Centauri sul campo di Città di Castello. Una sconfitta che si porta comunque con sé dei lati positivi, soprattutto a inizio gara quando i ragazzi allenati da Bessi e Calamai sono stati capaci di chiudere in vantaggio il primo tempo. La possibilità di riscatto è dietro l’angolo: domenica 21 ottobre arriva il Vasari Arezzo per una nuova sfida da affrontare al meglio. I ragazzi in campo con i Centauri: Antonioli, Bartalesi, Bedini, Bianchi, Borchi, Castellana, Colella, Colombo, Degl’innocenti, Ercolini, Forzini, Giugni, Giustolisi, Messeri E., Milano, Nocentini, Parrini, Pastacaldi, Poli, Scali, Toccafondi, Zipoli.