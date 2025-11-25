Sesto Rugby, per i piccoli rinoceronti ancora una domenica di soddisfazioni. Cresce anche la squadra femminile

SESTO FIORENTINO – Quella del 23 novembre è stata una domenica intensa per il Sesto Rugby, ricca di emozioni e rugby giocato con entusiasmo dai più piccoli fino alle nostre ragazze, impegnate in un allenamento sul campo di Sesto Fiorentino nel contesto del progetto “Arte Toscana”. Tre appuntamenti diversi, un’unica grande passione: quella che anima ogni settimana la famiglia della società sestese. La mattinata dei più piccoli si è svolta sui campi del Florentia Rugby, a Firenze, dove la Under 8 si è presentata in grande stile, portando ben tre squadre e risultando il gruppo più numeroso del raggruppamento. I bambini hanno affrontato diverse compagini avversarie, contro le quali i nostri giovani atleti hanno combattuto con determinazione, ottenendo anche belle vittorie.

Al di là dei risultati, ciò che ha davvero brillato è stato lo spirito con cui i piccoli rossoblù hanno vissuto la giornata: impegno, entusiasmo, voglia di giocare e divertirsi insieme. Una mattinata di vero rugby, che ha lasciato tutti – bambini, educatori e famiglie – felici e soddisfatti. Grande impegno e segnali incoraggianti anche dai ragazzi della Under 10, protagonisti a Livorno nel raggruppamento ospitato dal Livorno Rugby. Due le squadre schierate dal Sesto, in un concentramento di buon livello tecnico che ha coinvolto due squadre del Gispi Rugby Prato, due del Livorno Rugby, due degli Amatori Cecina e una rappresentativa del Golfo. “I nostri atleti – spiegano dal Sesto Rugby – hanno mostrato un miglioramento evidente rispetto alle ultime uscite, soprattutto nell’attitudine difensiva e nella capacità di mettere in campo quanto provato negli allenamenti delle scorse settimane. Una crescita che riempie di orgoglio gli educatori, resa ancora più bella da un clima di partecipazione sereno e divertente. Anche per i genitori è stato un bel momento di condivisione, coronato da un terzo tempo all’altezza della tradizione livornese”.

Ma il pomeriggio di domenica 23 novembre ha visto protagoniste le giovani atlete del progetto “Arte Toscana”, impegnate sul campo del Sesto Rugby in una giornata tutta dedicata al rugby femminile. Atlete di categoria Under 14, Under 16 e Under 18 hanno riempito il campo con energia, grinta e tanti sorrisi, dando vita a un allenamento ricco di mete, malgrado il fango. Fra le ragazze scese in campo anche tre rappresentanti del Sesto Rugby, Anita, Ginevra e Melissa, che hanno portato in alto i colori sociali con passione e determinazione. Una giornata che conferma la crescita continua del movimento femminile e l’impegno del club nel sostenerlo e valorizzarlo.