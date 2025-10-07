Sesto Rugby, un fine settimana da protagoniste per le formazioni Under 12 e Under 14

SESTO FIORENTINO – Doppio impegno nel weekend di sabato 4 e domenica 5 ottobre per i colori del Sesto Rugby. La categoria Under 12 e la categoria Under 14 erano in campo, entrambe in trasferta, per due impegni all’interno del territorio regionale. La squadra Under 12 è scesa in campo a Firenze, in un quadrangolare fra due formazioni sestesi e una ciascuna per Florentia Rugby e Firenze Rugby 1931, con la formazione sestese capace di battere le avversarie in tutti gli incontri. “I risultati hanno un’importanza relativa, – sottolinea il responsabile tecnico Fabio Mencherini – quello che conta è che le nostre due squadre si sono comportate molto bene, considerando che la stagione è appena iniziata. In particolare abbiamo apprezzato quello che hanno potuto dimostrare i giocatori e le giocatrici dell’anno più piccolo della categoria, ma anche un nuovo giocatore e una giocatrice tornata a calcare il campo dopo un periodo di stop”. Sabato scorso, inoltre, risultato roboante per la Under 14, che a Piombino ha battuto il Tirreno Rugby Club segnando ben 13 mete, in un pomeriggio che ha confermato l’ottimo livello del gruppo rossoblù e lanciato alla grande la nuova stagione anche per la categoria dei più grandi.