Sesto Rugby, una domenica di festa per la formazione Under 10

SESTO FIORENTINO – Il week end del 16 e 17 dicembre, in casa Sesto Rugby, è stato contrassegnato dalla grande e bella festa del rugby della Under 10, che ha ospitato per l’occasioni gli amici-avversari delle altre società sul proprio campo di casa. Sul campo di Quecerto 5 club presenti per un totale di 10 squadre […]

SESTO FIORENTINO – Il week end del 16 e 17 dicembre, in casa Sesto Rugby, è stato contrassegnato dalla grande e bella festa del rugby della Under 10, che ha ospitato per l’occasioni gli amici-avversari delle altre società sul proprio campo di casa. Sul campo di Quecerto 5 club presenti per un totale di 10 squadre partecipanti: il Sesto ne ha schierate 3, altrettante ne ha messe in campo il Gispi con la collaborazione dei Puma Bisenzio, Florentia con 2 e 2 formazioni dello Scandicci Rugby. “Una bellissima giornata – dice Enrico Forni, responsabile di categoria del Sesto Rugby – per giocare a rugby e così è stato: tutti si sono divertiti, i ragazzi e le ragazze più piccoli, ma anche i grandi. Per questo ringraziamo la nostra macchina da guerra che sono stati i genitori: accoglienza e organizzazione perfetta”. La Under 12, invece, è stata impegnata nel week end nella festa del rugby del Rugby Valdarno alla quale ha partecipato anche Florentia. Due le squadre rossoblù scese in campo, con ottimi risultati per entrambe sia sotto il punto di vista del punteggio che su quello del divertimento.