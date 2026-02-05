Sesto si colora di “noir” con il Festival del Giallo

SESTO FIORENTINO – Storie poliziesche, racconti gialli e noir e anche un concerto-reading su Sherlock Holmes: sono alcuni degli appuntamenti previsti nella nuova edizione di Dalla parte del Giallo il festival del Giallo in programma dal 6 al 15 febbraio alla Libreria Rinascita Ubik in collaborazione con il Club del Giallo e le associazioni Uno […]

SESTO FIORENTINO – Storie poliziesche, racconti gialli e noir e anche un concerto-reading su Sherlock Holmes: sono alcuni degli appuntamenti previsti nella nuova edizione di Dalla parte del Giallo il festival del Giallo in programma dal 6 al 15 febbraio alla Libreria Rinascita Ubik in collaborazione con il Club del Giallo e le associazioni Uno Studio in Holmes Associazione Kelis e con il contributo del Comune di Sesto Fiorentino. Gli incontri con gli autori si terranno alla Libreria Rinascita. Sarà Piergiorgio Pulixi, in testa alle classifiche dei libri più venduti del periodo, ad aprire il ciclo di incontri venerdì 6 febbraio alle 18. Seguiranno Adriano Giotti, sabato 7 febbraio alle 18 e Walter Veltroni domenica 8 febbraio alle 11. Anche quest’anno la rassegna proporrà appuntamenti collettivi pensati per esplorare le molte sfumature del genere e i suoi legami con il territorio.

Il 10 febbraio, “Sesto chiama Milano”, sarà dedicata ai giallisti della scena milanese: dialogheranno in un unico appuntamento, alle ore 18, Gian Andrea Cerone, Luca Crovi e Rosa Teruzzi. Mercoledì 11 febbraio alle 18 sarà il momento della “Toscana in Giallo”, incontro in cui dialogheranno Leonardo Gori, Pasquale Sgrò, Stefano Tofani, Marco Vichi e Christine Von Borries. I giorni successivi saranno ospiti le autrici Paola Barbato, giovedì 12 febbraio alle 18, e Serena Cappellozza, venerdì 13 febbraio alle 18. Nella giornata di San Valentino, sabato 14 febbraio alle 18, si celebrerà l’amore per il genere: “Innamorati del giallo” vedrà in dialogo le autrici Alice Basso, Gabriella Genisi e Barbara Perna. Ultimo incontro quello con Barbara Baraldi , domenica 15 febbraio alle 11 e il suo giallo ambientato nel mondo dei tarocchi. Chiuderà la rassegna alle 17, presso la Scuola di Musica Bartoletti di Sesto Fiorentino, il concerto reading “Sherlock Holmes tra musica e letteratura” Gli incontri si svolgeranno presso la libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino e saranno a ingresso libero. E’ gradita la prenotazione. Programma e dettagli sulle pagine social della libreria e sul sito ubiklibri.it.