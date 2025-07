Sesto Sport, il Campionato Regionale Federale di nuoto è da record. Tutti i piazzamenti

SESTO FIORENTINO – Si è svolto tra il 15 luglio e il 19 luglio il Campionato Regionale Federale Toscano presso il Centro Federale di Livorno. Trentadue le società iscritte con più di 1000 atleti in gara. Per i portacolori della Sesto Sport è stata una rassegna da record in partenza con 21 atleti qualificati e […]

SESTO FIORENTINO – Si è svolto tra il 15 luglio e il 19 luglio il Campionato Regionale Federale Toscano presso il Centro Federale di Livorno. Trentadue le società iscritte con più di 1000 atleti in gara. Per i portacolori della Sesto Sport è stata una rassegna da record in partenza con 21 atleti qualificati e la presenza a 57 gare. Ma, soprattutto, sul campo con ben 11 medaglie conquistate, di cui 7 d’oro, 1 argento e 3 bronzi. Mattia Nuzzi ruba la scena con 5 medaglie d’oro conquistate nei 400, 800 e 1500 stile libero, 400 misto e 200 dorso, gara in cui ha ottenuto anche il pass per i Campionati Italiani Assoluti della prossima stagione e il riconoscimento della migliore prestazione ragazzi, e il bronzo nei 200 misti; in evidenza Alessio Pepniku, oro nei 100 farfalla cadetti e bronzo nei 50 e 200 farfalla, che grazie ai primati ottenuti spera nella graduatoria per l’ammissione ai Campionati Italiani Giovanili. Niccolò Lucchi porta a casa l’oro nei 1500 stile libero e l’argento negli 800 stile libero. A conferma dell’ottimo risultato spiccano i tantissimi primati personali ottenuti da Alice Nuzzi, Vittoria Berardinelli, Enrico Telese, David Giannelli e Gioele Stefanini oltre alle buonissime gare di Sofia Chini, a pochi centesimi dal podio nei 50 rana, Leonardo Bigi, Laura Masini, Laura Cabrucci, Elvira Beqaj, Benedetta Fognani, Olivia Ciaramelli, Chiara Ortolani, Pietro Bacherini, Jason Bianchini, Andrea Montori e Fabio Sarri.

“Siamo soddisfatti di questo Campionato Regionale, sia per gli ottimi risultati individuali ottenuti ma tanto anche per essere riusciti a portare la quasi totalità dei ragazzi a queste finali, – dicono i tecnici Valerio Caporali e Arianna La Candia – vedere i più piccoli e i ragazzi di vent’anni, destreggiarsi tra università e impegni personali, portando avanti il nuoto con entusiasmo ci fa molto piacere. La nostra filosofia rimane quella di rispettare la crescita dei ragazzi, cercando di fare le cose al massimo ma senza alcun tipo di forzatura e l’esempio di Alessio, che a 20 anni potrebbe strappare i pass per Campionati Italiani giovanili per la prima volta, deve essere uno stimolo per crederci sempre. Ci rimangono ora gli ultimi impegni stagionali, i Campionati Regionali Eso A in acque libere, la tappa del circuito toscano open FIN e i Campionati Italiani Giovanili in vasca di Chianciano, dove speriamo di essere ancora protagonisti”.