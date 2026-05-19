“Sesto torni a essere orgogliosa della propria identità”: la “sintesi” della campagna elettorale nelle parole di Brunori (Via Nova)

SESTO FIORENTINO – “Abbiamo ritrovato la voglia di crederci di nuovo”. questa la sintesi del messaggio che Daniele Brunori, candidato sindaco della lista civica Via Nova, lancia agli elettori. Un messaggio che parte dalla campagna elettorale che si sta avviando alla conclusione e sulla quale Brunori si esprime così: “Amiche e amici sestesi, in queste settimane abbiamo incontrato centinaia di persone. Abbiamo ascoltato idee, problemi, sogni, rabbia, ma soprattutto abbiamo ritrovato una cosa che a Sesto sembrava perduta: la voglia di crederci di nuovo. Io non vi prometto miracoli, vi prometto presenza, competenza e amore per questa città. Una Sesto più bella, più sicura, più viva. Una città che torni a investire nei suoi quartieri, nei giovani, nello sport, nella cultura, nelle attività commerciali. Una città orgogliosa della propria identità, della Ginori, delle sue associazioni, delle sue persone straordinarie. Noi abbiamo costruito qualcosa di bello: una squadra fatta di lavoratori, professionisti, volontari, ragazzi e cittadini normali che hanno deciso di metterci la faccia. Non per interesse. Ma perché credono che Sesto meriti di più. Adesso però serve l’ultimo passo. Serve il vostro voto. Serve il coraggio di scegliere il cambiamento. Il 24 e 25 maggio votate Via Nova, votate Brunori Sindaco. E facciamo rinascere insieme la nostra Sesto”.