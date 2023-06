Settant’anni di moda e tessuti: buon compleanno Giab’s. E Giancarlo Ballerini racconta la storia dell’azienda che ha fondato

CAMPI BISENZIO – Il “Natale” della Giab’s è a giugno. E’ infatti nel mese che apre le porte all’estate che la storica azienda campigiana festeggia l’inizio della propria attività arrivata quest’anno a spegnere 70 candeline. Ma non solo, perché sempre in questo periodo ricorre il compleanno di Giancarlo Ballerini, di colui che nel 1953 ha […]

CAMPI BISENZIO – Il “Natale” della Giab’s è a giugno. E’ infatti nel mese che apre le porte all’estate che la storica azienda campigiana festeggia l’inizio della propria attività arrivata quest’anno a spegnere 70 candeline. Ma non solo, perché sempre in questo periodo ricorre il compleanno di Giancarlo Ballerini, di colui che nel 1953 ha dato vita a questa realtà, ma soprattutto, come recita lo slogan scelto per celebrare questo importante traguardo, ha fatto davvero sì che il il tempo “rivelasse la verità delle cose e delle persone”. E, nel caso della Giab’s, è esattamente così: anno dopo anno “ha rivelato” colori, tessuti e tendenze, ha realizzato prodotti di qualità, restando sempre al passo con i tempi, aggiornandosi e portando nel campo della moda quella ricercatezza nella scelta dei particolari che è difficile trovare altrove.

Oltre alla professionalità di chi all’interno della ditta ci lavora, come dimostra anche la partecipazione di metà giugno a “Pitti immagine uomo”, la rassegna per eccellenza quando appunto si parla di moda. “La storia di questa azienda – spiegano dalla Giab’s – si misura con la qualità dei nostri prodotti e la professionalità di ciascuno dei nostri dipendenti e collaboratori. Da sempre abbiamo cercato di migliorarci per soddisfare i clienti che fanno qui i loro acquisti e che sono parte della nostra famiglia”.

Una famiglia, nel vero senso della parola, unita anche dal lavoro, visto che quanto iniziato da Giancarlo è proseguito prima grazie ai figli, Bruno e Maria Bice, e adesso per merito dei nipoti, Cosimo, Lorenzo e Isabella, che stanno portando avanti, con passione e competenza, la splendida avventura iniziata settant’anni fa. In questo lungo arco di tempo, infatti, Giab’s è diventata sinonimo di maestria artigianale nella produzione di abbigliamento di lusso. Le linee di produzione sono continuamente aggiornate con le ultime tecnologie e ogni singolo processo è supervisionato da personale specializzato. Giab’s, infatti, presta una rigorosa attenzione ai dettagli, impiegando procedure di produzione uniche ed esercitando una grande cura nei dettagli e nelle finiture interne ed esterne.

Insomma, rappresentando gli ideali di etica professionale e affidabilità, Giab’s è uno dei marchi leader nella produzione di abbigliamento di lusso in Toscana. Una produzione che, grazie un gruppo di sarte specializzate, ha mantenuto la propria artigianalità, proprio a voler conferire un pregio maggiore a ciò che si indossa, come si può toccare con mano nell’outlet di via Mentana a Campi Bisenzio (aperto il giovedì e venerdì pomeriggio e il sabato mattina), ma che si è orientata sempre di più verso “griffe” importanti come Dior, Giorgio Armani e Prada, solo per citarne alcune. Con il pantalone che resta il “marchio di fabbrica” dell’azienda e una significativa collezione che ha permesso di far tornare di moda, attualizzandoli, alcuni modelli storici che fanno parte dell’archivio della Giab’s.

Il mercato di riferimento? Quello giapponese per l’uomo, l’Europa per la donna, Italia e Francia su tutti. E se l’ufficio stile si dedica “anima e corpo” alla ricerca dei migliori tessuti, un’altra medaglia è quella della produzione esclusivamente italiana, oltre alla grande attenzione per la lavorazione che resta sempre il valore aggiunto. Insomma, poche parole e tanti fatti: “Siamo felici e orgogliosi – dicono dalla famiglia Ballerini- di poter festeggiare questo doppio traguardo”. E le parole di Giancarlo Ballerini, nel video che pubblichiamo, stanno lì a dimostrarlo. Buon compleanno Giab’s, buon compleanno Giancarlo.