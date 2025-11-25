Sette attraversamenti illuminati in via Giusti e a Settimello

CALENZANO – Saranno realizzati sette attraversamenti pedonali illuminati in via Giusti e in via Arrighetto da Settimello. La giunta comunale ha approvato il progetto. In via Giusti saranno collocati cinque attraversamenti illuminati, nel tratto da via Pertini a via Luzi e due in via Arrighetto, nel tratto tra via Parigi e via delle Mimose. L’obiettivo […]

CALENZANO – Saranno realizzati sette attraversamenti pedonali illuminati in via Giusti e in via Arrighetto da Settimello. La giunta comunale ha approvato il progetto. In via Giusti saranno collocati cinque attraversamenti illuminati, nel tratto da via Pertini a via Luzi e due in via Arrighetto, nel tratto tra via Parigi e via delle Mimose. L’obiettivo è ridurre la velocità di auto e moto a 30 km/h e aumentare così la sicurezza dei pedoni. Gli attraversamenti pedonali rialzati saranno illuminati e i pali saranno allacciati all’impianto di illuminazione esistente. Sugli attraversamenti, ai lati, saranno inseriti degli scacchi di colore giallo per indicare agli automobilisti la presenza del rialzamento. Gli attraversamenti saranno dotati di apposita cartellonistica come indicato dalla normativa vigente. Il costo previsto per l’intervento è di circa 40mila euro e i lavori propedeutici, con allaccio all’illuminazione, partiranno nei prossimi giorni. La realizzazione completa degli attraversamenti è prevista entro dicembre.