Sette mesi senza tracce di Tobia, il gatto scomparso da via Cairoli a Sesto Fiorentino. L’appello di Arianna

SESTO FIORENTINO – Sette mesi senza tracce di Tobia. A lanciare un appello tramite Piananotizie è Arianna, che aveva con sé il gatto da due anni e mezzo e oggi ci scrive: “Non so neppure se è vivo o morto, e questa è la cosa più dolorosa”. Tobia è scomparso la notte del 22 agosto scorso da via Cairoli a Sesto Fiorentino. Era abituato a uscire tutti i giorni, ma tornava a casa più volte e rientrava sempre la sera. Non è un gatto di razza, ma somiglia a un siamese Tabby: pelo chiaro, leggermente tigrato, con una riga sul dorso e la coda ad anelli marcati, con la punta nera, occhi azzurri. Al momento della scomparsa aveva un collarino con medaglietta, che è stato rinvenuto la mattina successiva nei pressi di casa. Tobia era per noi un membro di famiglia, infatti era anche microchippato e non riusciamo a darci pace soprattutto del fatto che non abbiamo alcuna notizia. Abbiamo fin da subito iniziato a cercarlo: Alia e Asl veterinaria per vedere se fosse morto, ricerche notturne con croccantini, volantinaggio porta a porta e per le strade (oltre 100 volantini messi) per ritrovarlo vivo. Ricerche con cani molecolari, “campagne” su Facebook, ricerca dai veterinari, senza alcun esito. Quello che vorremmo è almeno sapere se è vivo o morto. Temiamo che qualcuno lo abbia ucciso. Oppure che qualcuno lo abbia preso volontariamente e/o lo abbia tenuto credendolo randagio. Chiediamo l’aiuto di tutti per avere sue notizie, belle o brutte che siano”.