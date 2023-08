Settembre, a Campi Bisenzio è tempo di “Meglio Genìa”. Si comincia nel fine settimana nel segno della liberazione

CAMPI BISENZIO – “Quella che partirà nel fine settimana, nel segno della liberazione, è una delle manifestazioni più attese a Campi Bisenzio, con tanti elementi di novità rispetto al passato e l’obiettivo di coinvolgere sempre più non solo il centro storico ma anche le frazioni del nostro Comune”. Il sindaco Andrea Tagliaferri ha presentato così, questa mattina nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni, l’edizione 2023 de “La meglio genìa”, realizzata con il contributo di ChiantiBanca e la collaborazione di numerose associazioni del territorio. Insieme a lui il vice-sindaco Federica Petti, l’assessore allo sviluppo economico Daniele Matteini, il presidente della Pro Campi Gianni Panerai, Rossella Centineo, capo area per Campi Bisenzio e Prato di ChiantiBanca, e Devid Cecconi, che l’8 settembre si esibirà a Capalle insieme a Sandro Querci e il maestro Massimo Barsotti in un concerto di beneficenza (inizio alle 21 in piazza Palagione) a favore del C.U.I. I ragazzi del sole.

Un cartellone ricco di eventi enogastronomici, artistici, sportivi e culturali pensati per grandi e piccoli, che si snoderanno per tutto il mese di settembre: “La molteplicità di appuntamenti – si legge in una nota – consentirà a tutti di godere di momenti di svago, ma anche di apprezzare importanti appuntamenti culturali, sportivi e gastronomici, per un programma che pone l’accento sulle tradizioni e sui sapori campigiani”. “Il mio ruolo – ha aggiunto Matteini – è stato soltanto quello del “regista” che ha coordinato e messo insieme tutti i soggetti che hanno realizzato alla realizzazione del programma”. “Un programma – ha aggiunto Federica Petti, che è anche assessore alla cultura – che è ricco di cultura e convivialità, due elementi di cui Campi Bisenzio ha assolutamente bisogno”. “Un programma davvero variegato – ha detto Gianni Panerai – a conferma della vitalità di Campi Bisenzio e che rappresenta una ricchezza da valorizzare”.

E se Devid Cecconi ha voluto manifestare la propria soddisfazione “per essere tornato a Campi dopo undici anni, accogliendo subito l’invito a esibirsi con Sandro Querci e Massimo Barsotti, in un evento che fa delle beneficenza il suo scopo principale”, Rossella Centineo ha ribadito “l’impegno della banca e l’attenzione al territorio in cui opera oltre naturalmente al piacere di far parte di un programma così ricco di iniziative”. Questi dunque i primi appuntamenti: 1 settembre alle 21 Concerto di liberazione – “Fratelli Rossi” e “Massimiliano Carlesi e Stefano Fano Benucci” in piazza Aldo Moro; 2 settembre alle 10 celebrazione della liberazione di Campi Bisenzio, raduno dei gonfaloni in piazza Fra Ristoro, cerimonia istituzionale in piazza della Resistenza; 2 settembre presso il circolo Rinascita, alle 20, cena Anpi con intrattenimento musical-teatrale a tema liberazione e resistenza, info e prenotazioni 3489304828 – 3392408057.