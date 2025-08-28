“Settembre in festa, dall’Ambra all’Ombrone”: Carmignano, Poggio a Caiano e Signa insieme per un mese di eventi

PRATO – Prosegue la collaborazione fra i Comuni di Carmignano, Poggio a Caiano a Signa che già in passato hanno condiviso una serie di eventi e manifestazioni. Le tre amministrazioni comunali, infatti, hanno dato vita insieme a un cartellone di iniziative per il mese di settembre che spaziano dagli eventi culturali alle tradizioni che si ripetono ogni anno. “Settembre in festa. Dall’Ambra all’Ombrone”: questo il calendario degli appuntamenti presentato ieri a Palazzo Banci – Buonamici, sede della Provincia di Prato. A fare gli onori di casa la consigliera provinciale Rita Biagi che, a nome dell’ente che rappresenta, si è detta onorata di ospitare le re amministrazioni e gli eventi che propongono. “Eventi belli, – ha detto la consigliera – un programma che deve essere preso come esempio da seguire per una bella e fattiva collaborazione”.

“Quello che presentiamo – ha detto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, – è un programma frutto del lavoro delle amministrazioni comunali e dell’associazionismo. Nel cartellone sono inseriti tre eventi particolarmente importanti per i nostri territori: si parte con l’antica fiera di Signa in programma dal 30 agosto al 14 settembre, poi il 19, 20 e 21 settembre l’assedio alla villa a Poggio a Caiano e per finire la fiera di San Michele a Carmignano il 27, 28 e 29 settembre. Nel mezzo tanti appuntamenti fra i quali abbiamo voluto inserire la festa della liberazione, un forte momento istituzionale. L’invito che faccio è quello di vivere le varie realtà e gli eventi sui tre territori”. L’assessore al turismo di Carmignano, Dario Di Giacomo, ha voluto sottolineare invece “l’importanza di associazioni vive che mettono in piedi una molteplicità di eventi. Iniziative che, come Comuni, è giusto promuovere. La collaborazione fra Carmignano, Signa e Poggio va avanti e l’auspicio è che si possa estendere anche ad altri Comuni della provincia pratese e di quella fiorentina”.

Il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri, infine, ha ricordato come questo sia “il terzo calendario di appuntamenti realizzato insieme alle altre due amministrazioni. Ci uniscono tante cose, come la cultura. Ed è un vero piacere poter lavorare con Signa e con Carmignano. E stiamo già programmando gli eventi natalizi”. All’assessore al turismo di Poggio a Caiano, Piero Baroncelli, il compito di fare una precisazione sull’assedio: “Il Mascherone attualmente è ancora transennato dopo i danni subìti a causa di un tir che aveva urtato il “balconcino”. Grazie a un’associazione che anni fa realizzò una riproduzione in gesso della fontana abbiamo la possibilità di collocare proprio questa riproduzione di fianco al Mascherone e da questa sgorgherà il vino”. Infine, il vice presidente della Pro Loco di Signa, Carlo Pezzetti, che ricorda come i tre Comuni siano legati non solo da questi cartelloni ma anche storicamente e paragona il calendario degli appuntamenti di settembre a un caleidoscopio ricco e colorato”.