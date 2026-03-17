“Sguardi sulla natura”: mostra collettiva di acquerelli al Centro Berti

SESTO FIORENTINO – “Sguardi sulla natura” è il titolo della mostra collettiva di acquerelli che sarà inaugurata sabato 21 marzo alle 16.30 al Centro espositivo Berti. Nella mostra collettiva sono ospitate le opere di di Claudia Bufalini, Giovanna Cesarano, Sandra Lari, Sara Cirinei, e Silvia Cingolani, che attraverso la delicatezza e la trasparenza dell’acquerello offrono […]

SESTO FIORENTINO – “Sguardi sulla natura” è il titolo della mostra collettiva di acquerelli che sarà inaugurata sabato 21 marzo alle 16.30 al Centro espositivo Berti. Nella mostra collettiva sono ospitate le opere di di Claudia Bufalini, Giovanna Cesarano, Sandra Lari, Sara Cirinei, e Silvia Cingolani, che attraverso la delicatezza e la trasparenza dell’acquerello offrono diverse interpretazioni della natura, tra atmosfere e dettagli ispirati all’ambiente naturale. La mostra sarà visitabile fino al 29 marzo dal lunedì al sabato dalle 16 alle 18.30 e la domenica dalle 10 alle 12. Ingresso libero.