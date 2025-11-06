Shinyakozuka protagonista degli eventi di Pitti Uomo

FIRENZE – Nuovo annuncio nel programma di eventi speciali della prossima edizione di Pitti Immagine Uomo, la numero 109 che si terrà a Firenze, dal 13 al16 gennaio. Protagonista dello Special Event sarà il giapponese Shinya Kozuka, anima e fondatore del brand eponimo, Shinyakozuka. Per l’occasione, il designer basato a Tokyo realizzerà un progetto-evento a Firenze, in collaborazione con la Japan Fashion Week Organization. “Ancora menswear, come interpretato da Shinya Kozuka, designer di grande mestiere e personalità”, dice Francesca Tacconi, Special Events Coordinator di Pitti Immagine. “Di collezione in collezione, il designer di Osaka descrive, in maniera volutamente elusiva, le sfumature di confine tra espressione e individualità, tra forme specifiche e fluidità moderna. Ci affascina l’intuizione pittorica alla base del suo lavoro, l’ottica mai dogmatica che guida alla ricognizione di mondi spesso distanti tra loro. Ecco così coesistere, con naturalezza, le atmosfere uniche di Tokyo e la funzionalità del workwear, silhouette dipinte a mano e divise della tradizione giapponese, lavorazione artigiana e sensibilità personale. Non vediamo l’ora di scoprire ciò che Shinyakozuka sta progettando per il suo evento a Firenze, il prossimo gennaio”. “Il mio percorso come designer inizia a Osaka, – dice Shinya Kozuka – la città in cui sono nato. Germoglia a Londra e cresce a Parigi, per poi prendere forma a Tokyo. Ora, a Firenze, si apre un altro bellissimo capitolo. Sono davvero grato di provare questo nuovo territorio e onorato di partecipare a Pitti Immagine Uomo”.