Si amplia la rete della Protezione civile comunale: entra anche l’Associazione Nazionale Carabinieri Le Signe

SIGNA – L’amministrazione comunale di Signa rafforza la rete delle collaborazioni sul fronte della Protezione Civile e del volontariato, ampliando il numero delle realtà coinvolte e rinnovando i rapporti già consolidati con le associazioni che operano sul territorio. Su impulso infatti del vicesindaco Marinella Fossi, la giunta comunale ha approvato la delibera che conferma l’importanza […]

SIGNA – L’amministrazione comunale di Signa rafforza la rete delle collaborazioni sul fronte della Protezione Civile e del volontariato, ampliando il numero delle realtà coinvolte e rinnovando i rapporti già consolidati con le associazioni che operano sul territorio. Su impulso infatti del vicesindaco Marinella Fossi, la giunta comunale ha approvato la delibera che conferma l’importanza delle attività di Protezione civile per la tutela delle persone, dei beni e dell’ambiente, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dal volontariato nelle attività di prevenzione, supporto e gestione delle emergenze

Ampliando la rete dei soggetti coinvolti, visto che entra a far parte del sistema anche l’Associazione Nazionale Carabinieri Le Signe. Anche se, in realtà, di un ritorno all’interno della rete di collaborazione con il Comune: l’associazione torna infatti a operare in modo strutturato nell’ambito delle attività di Protezione civile e supporto alla comunità, andando ad aggiungersi alle realtà già operative. La decisione arriva a distanza di un anno dagli eventi meteo che nel marzo 2025 hanno colpito il territorio, una circostanza che ha ulteriormente evidenziato quanto sia fondamentale poter contare su una rete ampia, coordinata e pronta a intervenire nelle situazioni di emergenza.

In questo quadro l’amministrazione comunale ha deciso di proseguire e rafforzare le collaborazioni già attive con le organizzazioni che da anni affiancano il Comune di Signa nelle attività di Protezione civile, rinnovando gli accordi esistenti con la Pubblica Assistenza di Signa e la Misericordia di San Mauro a Signa, valorizzando il lavoro svolto sul territorio. “Si compie così – si legge in una nota – un ulteriore passo nel rafforzamento della rete territoriale di volontariato, con l’obiettivo di migliorare la capacità di risposta in caso di emergenze e di rendere ancora più efficace il lavoro di prevenzione e assistenza alla popolazione. Con questa decisione l’amministrazione comunale conferma la volontà di investire su una rete sempre più ampia e coordinata di associazioni e volontari, valorizzando le esperienze già consolidate e aprendo allo stesso tempo a nuove collaborazioni al servizio della sicurezza e della comunità di Signa”.