SI Campi a Sinistra: “Ex Gkn, il nostro territorio ha bisogno di lavoro e non di speculazioni immobiliari”

CAMPI BISENZIO – “Era nell’aria da tempo ma non per questo fa meno male”: il gruppo consiliare SI Campi a Sinistra entra nel merito della vicenda della ex Gkn e critica duramente Francesco Borgomeo. “Sono settimane che i lavoratori raccontano di tutta una serie di mosse il cui unico scopo è svuotare la fabbrica, da persone e cose, e dare il via a una speculazione immobiliare. Non c’è – si legge in un comunicato – e presumibilmente non c’è mai stato un piano industriale da parte di Borgomeo. Un progetto di reindustrializzazione invece esiste, elaborato dal Collettivo di fabbrica e dai solidali, che può prendere il volo grazie alla costituzione della cooperativa di lavoratori GFF, per la quale sta andando avanti la campagna di azionariato popolare. Questo è il momento di stringerci intorno ai lavoratori, come la nostra comunità ha saputo fare in questi anni, fin dal famoso 9 luglio 2021. Sostenendo loro, la loro lotta, sosteniamo il nostro territorio e la nostra comunità, perché Campi Bisenzio non ha bisogno speculazioni immobiliari ma ha bisogno di lavoro”.