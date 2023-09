SI Campi a Sinistra: “Il governo ripristini il Fondo nazionale per il contributo affitto: sì alla nostra mozione in consiglio”

CAMPI BISENZIO – SI Campi a Sinistra esprime la propria soddisfazione per l’approvazione, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, della mozione presentata “con l’obiettivo – spiega in una nota il gruppo consiliare – di impegnare la giunta e il sindaco Tagliaferri a sollecitare il governo nel ripristino del Fondo nazionale per il contributo affitto, invitando la […]

CAMPI BISENZIO – SI Campi a Sinistra esprime la propria soddisfazione per l’approvazione, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, della mozione presentata “con l’obiettivo – spiega in una nota il gruppo consiliare – di impegnare la giunta e il sindaco Tagliaferri a sollecitare il governo nel ripristino del Fondo nazionale per il contributo affitto, invitando la Regione Toscana a fare lo stesso e auspicandone un forte impegno nel far fronte all’emergenza abitativa”. Nella mozione, firmata da tutte le forze che compongono la maggioranza, “si invitava inoltre la giunta ad attivarsi presso il prefetto perché si proceda con un blocco degli sfratti, qualora il governo resti sordo alle richieste di ripristino del Fondo. La mozione è passata quindi con il sostegno di tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale salvo le astensioni del presidente Montelatici e dei consiglieri Gandola e Valerio i quali, sebbene d’accordo con la richiesta du sollecitazione al governo per il ripristino del Fondo, hanno esternato le loro perplessità sulla soppressione degli sfratti. Riteniamo un segnale positivo l’approvazione di tale mozione, indice di compattezza del consiglio per far fronte a un’emergenza sociale e abitativa che non può essere ignorata.