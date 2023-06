SI Campi a Sinistra: “Raggiunto il primo obiettivo: far sedere allo stesso tavolo azienda, Comune e Regione”

CAMPI BISENZIO – Campi a Sinistra torna ad affrontare la vicenda dei lavoratori di Mondo Convenienza: “Mentre sono in presidio da quasi un mese, nei giorni scorsi in Regione Toscana si è tenuto il primo incontro istituzionale tra azienda, Comune e Regione. Questo era il primo obiettivo che, come gruppo consiliare SI Campi a Sinistra, ci eravamo prefissati: far sedere al tavolo azienda, lavoratori e istituzioni per avviare un confronto. Martedì 27 giugno, infatti, si terrà in Regione il primo tavolo all’unità di crisi alla presenza di tutte le parti in causa. Siamo molto soddisfatti nell’apprendere che il Comune e la sua giunta stiano mantenendo un ruolo attivo nel promuovere il dialogo tra le parti in causa al fine di arrivare a una risoluzione proficua della vertenza. Crediamo inoltre che sarà compito della nuova amministrazione, nella figura dell’assessore Ballerini, già presente al tavolo, vigilare per far emergere sacche di illegalità e sfruttamento nel mondo lavorativo sul territorio campigiano. Non entreremo nello specifico in dinamiche strettamente sindacali, ma certamente continueremo a pretendere nel nostro territorio il rispetto dei diritti dei lavoratori. Faremo il possibile per far sì che si possa trovare una soluzione escludendo l’utilizzo della forza permettendo al presidio dei lavoratori di svolgersi in piena sicurezza”.