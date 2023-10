SI Campi a Sinistra: “Sostegno alla Gkn, sì all’azionariato popolare”

CAMPI BISENZIO – SI Campi a Sinistra “accoglie con interesse la proposta di reindustrializzazione della ex Gkn messa in campo dal Collettivo di fabbrica. Una proposta che parte dal basso e che ha visto nascere un progetto di azionariato popolare, tramite cooperativa, per far sì che il sito venga riconvertito alla produzione di cargo bike. […]

CAMPI BISENZIO – SI Campi a Sinistra “accoglie con interesse la proposta di reindustrializzazione della ex Gkn messa in campo dal Collettivo di fabbrica. Una proposta che parte dal basso e che ha visto nascere un progetto di azionariato popolare, tramite cooperativa, per far sì che il sito venga riconvertito alla produzione di cargo bike. Crediamo che il percorso intrapreso meriti attenzione e sostegno, non solo dai cittadini e dalle associazioni, ma anche dalle istituzioni. Per questo abbiamo presentato un atto, in vista del prossimo consiglio comunale, che impegni l’amministrazione comunale a vagliare una serie di iniziative a sostegno di questo processo di riconversione”.