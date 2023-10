Si chiama “Motoria”: a San Donnino c’è un nuovo centro di fisioterapia

CAMPI BISENZIO – Team multidisciplinare, ambiente familiare e strumenti all’avanguardia, è quello che potranno trovare i pazienti di Motoria, il nuovo centro di fisioterapia che ha aperto le sue porte a San Donnino in via Pistoiese 93M. Il centro è gestito dal dottor Gregorio Mazzanti che della sua passione, quella per lo sport, ha fatto […]

CAMPI BISENZIO – Team multidisciplinare, ambiente familiare e strumenti all’avanguardia, è quello che potranno trovare i pazienti di Motoria, il nuovo centro di fisioterapia che ha aperto le sue porte a San Donnino in via Pistoiese 93M. Il centro è gestito dal dottor Gregorio Mazzanti che della sua passione, quella per lo sport, ha fatto il suo lavoro: “Da sportivo so che quando si è infortunati, se fatta in modo tempestivo, la fisioterapia è un elemento fondamentale per una rapida ripresa”. Ad affiancarlo nei servizi che offre il centro, un team diversificato e specializzato di figure professionali tra cui ortopedici, podologi, osteopati e nutrizionisti. Un approccio trasversale, quindi, per gestire le diverse problematiche dei singoli pazienti e fornire una riabilitazione efficace attraverso team multidisciplinari, con una particolare attenzione ai pazienti che presentano problematiche muscolo-scheletriche. A contraddistinguere Motoria un servizio attento ad accogliere il paziente all’interno di un ambiente familiare, oltre a un costante aggiornamento di tecniche fisioterapiche e macchinari di ultima generazione. Il centro, già operativo, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20.

Sara Coseglia