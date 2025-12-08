Si chiude Giorni di Storia con Luisa Morgantini

CALENZANO – Sarà l’ex vicepresidente del Parlamento europeo e presidente di Assopace Palestina, Luisa Morgantini, a chiudere il Giorni di Storia Festival, giovedì 11 dicembre alle 18 in Comune con la conferenza “Colonialismo e insediamento: il caso della Palestina”. Modererà l’incontro Manfredi Lo Sauro, coordinatore delle attività di solidarietà e cooperazione internazionale di Arci Firenze. […]

CALENZANO – Sarà l’ex vicepresidente del Parlamento europeo e presidente di Assopace Palestina, Luisa Morgantini, a chiudere il Giorni di Storia Festival, giovedì 11 dicembre alle 18 in Comune con la conferenza “Colonialismo e insediamento: il caso della Palestina”. Modererà l’incontro Manfredi Lo Sauro, coordinatore delle attività di solidarietà e cooperazione internazionale di Arci Firenze. Dedicata al tema “Imperi e imperialismi”, l’edizione 2025 di Giorni di Storia Festival è organizzata dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con il Comune di Calenzano e l’Istituto Ernesto De Martino, con il sostegno di Unicoop Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Consiglio regionale della Toscana.