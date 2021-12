SESTO FIORENTINO – Da tre giorni Oliver non torna a casa. Oliver è un gatto di 6 anni abituato ad uscire, ma rientrare in casa dopo poco. Così non è avvenuto dal 4 dicembre quando Oliver è uscito, ma da allora non è più rientrato nella casa della zona della farmacia Rimaggio. Oliver è castrato […]

SESTO FIORENTINO – Da tre giorni Oliver non torna a casa. Oliver è un gatto di 6 anni abituato ad uscire, ma rientrare in casa dopo poco. Così non è avvenuto dal 4 dicembre quando Oliver è uscito, ma da allora non è più rientrato nella casa della zona della farmacia Rimaggio. Oliver è castrato e non è molto socievole, non si fa avvicinare, per addormentarsi è solito ciucciare la coda, tanto che a vederla sembra un poco consumata da questa pratica.

Per qualsiasi informazione 3316407436