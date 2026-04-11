Si fa male a una gamba durante un’escursione: soccorsa dai Vigili del fuoco, necessario l’intervento dell’elicottero

PRATO – I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questo pomeriggio, poco dopo le 15, su Poggio Castiglioni per soccorrere un’escursionista che si era infortunata a una gamba. La donna, in compagnia dei suoi familiari, era impossibilitata a muoversi e ha contattato la centrale unica del 112 per chiedere soccorso. Attraverso la posizione fornita, la […]

PRATO – I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questo pomeriggio, poco dopo le 15, su Poggio Castiglioni per soccorrere un’escursionista che si era infortunata a una gamba. La donna, in compagnia dei suoi familiari, era impossibilitata a muoversi e ha contattato la centrale unica del 112 per chiedere soccorso. Attraverso la posizione fornita, la squadra l’ha raggiunto. Trattandosi di zona impervia è stato ritenuto utile attivare l’elicottero Drago del nucleo Vigili del fuoco di Arezzo che, dopo pochi minuti, è giunto sul posto e “ha verricellato” a bordo la donna che è stata poi consegnata al personale del 118 presso il campo sportivo della Querce dove l’ambulanza era in attesa. Attivata anche una squadra del Soccorso Alpino