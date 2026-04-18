Si lavora per una nuova viabilità fra Prato e Campi Bisenzio: nasce un tavolo tecnico tra Regione e Comuni

FIRENZE – Grazie a un accordo tra Regione Toscana, Comune di Prato e Comune di Campi Bisenzio nascerà un tavolo tecnico con lo specifico scopo di valutare ed elaborare soluzioni progettuali per il collegamento stradale tra viale Narciso Parigi a Campi Bisenzio e viale Aldo Moro a Prato. Lo stesso tavolo, in futuro, si occuperà dell’avvio delle attività di coordinamento tecnico-amministrativo necessarie per la realizzazione dell’opera. I due Comuni, infatti, hanno approvato nel corso delle sedute dei rispettivi organi di vertice (giovedì 16 aprile) lo schema di un Protocollo d’intesa che ribadisce gli scopi e la necessità dell’intervento e fa il punto sugli impegni assunti dai tre enti per giungere entro breve ad una soluzione progettuale che permetta di migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico nell’area della Piana fiorentina. La Regione approverà lo stesso schema nella sua prossima seduta, lunedì 20 aprile.

“Il confronto e gli incontri che ho avuto con il commissario di Prato Sammartino – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – hanno fatto maturare la reciproca convinzione dell’importanza strategica nel sistema di viabilità della Piana fiorentina e pratese della realizzazione del tratto di strada in continuità con via Narciso Parigi nel Comune di Campi Bisenzio e con il sistema di viabilità del Comune di Prato. Un intervento che la Regione Toscana ha disponibilità a sostenere nell’arco pluriennale degli investimenti per la realizzazione di un collegamento che si integra con quello che stiamo già facendo nella Piana”.

“La Regione – ha aggiunto Giani – sta infatti realizzando due tratti di connessione di viabilità che seguono la realizzazione del ponte tra Signa e Lastra a Signa, per un importo di oltre 70 milioni di euro e posa della prima pietra nel prossimo mese di giugno; il finanziamento e la realizzazione progettuale che completa la comunicazione di viabilità scorrevole nell’ultimo tratto per arrivare alla rotatoria dell’Indicatore; l’intervento sulla strada regionale nel Comune di Campi Bisenzio e conseguentemente il collegamento da via Narciso Parigi in tangenziale a Capalle sulla viabilità pratese. Tutto questo verrà definito nel protocollo di intesa tra la Regione Toscana, il Comune di Prato e il Comune di Campi Bisenzio, nella prospettiva che sarà resa possibile attraverso Anas dal superamento della strettoia del Soccorso. Sono perfettamente convinto che in questa legislatura regionale faremo fare un salto di qualità alla viabilità stradale nella rete della Piana Firenze-Prato integrandosi con il collegamento di trasporto pubblico della tramvia da Prato a Campi Bisenzio, Osmannoro e Peretola”.

L’attuale sistema viario dell’area Firenze-Prato-Pistoia presenta criticità che incidono negativamente sulla sicurezza della circolazione, sulla fluidità del traffico e sulla possibilità di intervento dei servizi di emergenza e protezione civile. Il miglioramento della connessione tra questi territori rappresenta un obiettivo strategico e per questo Regione , Comune di Prato e Comune di Campi Bisenzio hanno deciso di dare vita ad un tavolo tecnico di lavoro finalizzato ad analizzare le dinamiche di traffico, gli scenari infrastrutturali, e le condizioni di sicurezza della rete viaria, oltre a valutare le possibili soluzioni progettuali per migliorare l’efficienza e l’integrazione della rete viaria, anche sovracomunale. Il tavolo sarà composto da tecnici incaricati dagli enti sottoscrittori, che condivideranno dati e studi e collaboreranno in modo coordinato alla definizione e valutazione delle soluzioni progettuali. Il protocollo che istituisce il tavolo ha valore di 5 mesi, entro i quali dovranno essere definiti una proposta progettuale di massima e il relativo quadro di fattibilità economico-finanziaria.