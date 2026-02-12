Si possono visionare online i dati della centralina meteorologica installata alla Protezione civile

SESTO FIORENTINO – Dal alcuni giorni è in funzione nella sede della Protezione civile di via Paganini a Quinto Basso l centrarlina meteorolagica donata dal meteorologo Gordon Baldacci al Comune di Sesto Fiorentino. I dati raccolti potranno essere consultati in tempo reale. L’impianto, alimentato a energia solare con batteria tampone, permettere di conoscere dati come temperatura, umidità, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento sia attuali che massimi e minimi di giornata. “Siamo grati a Gordon Baldacci per questa donazione che dota la nostra Protezione Civile di uno strumento aggiuntivo di osservazione e previsione a disposizione di tutta la città – afferma la vicesindaca Claudia Pecchioli – È stato appassionante parlare insieme a lui e ai nostri operatori di Protezione civile della meteorologia e della sua importanza per la nostra vita quotidiana, per la tutela del territorio e per gestire le emergenze. Un grazie a Gordon Baldacci a nome di tutta la nostra città per la disponibilità e la generosità con cui ha voluto condividere e mettere a disposizione della nostra comunità non solo uno strumento, ma anche tutta la sua passione e competenza”.