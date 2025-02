Si può studiare anche dentro al circolo: oggi l’inaugurazione di un’aula al Rinascita

CAMPI BISENZIO – Oggi alle 15 verrà inaugurata una nuova aula studio presso il circolo Rinascita, in piazza Matteucci, al primo piano. Questo nuovo spazio, pensato per i giovani del territorio, sarà aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 15 alle 20, senza necessità di prenotazione. “L’aula studio – si legge in una nota […]

CAMPI BISENZIO – Oggi alle 15 verrà inaugurata una nuova aula studio presso il circolo Rinascita, in piazza Matteucci, al primo piano. Questo nuovo spazio, pensato per i giovani del territorio, sarà aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 15 alle 20, senza necessità di prenotazione. “L’aula studio – si legge in una nota – è dotata di prese per apparecchi elettronici e Pc, per favorire un ambiente di studio moderno e attrezzato. Inoltre, è presente una biblioteca autogestita, dove chi la frequenta potrà accedere a materiale utile per lo studio e la lettura”. “Un’altra aula studio per il territorio e per gli studenti di Campi Bisenzio, – ha detto il vicesindaco Federica Petti – ringrazio il circolo Arci Rinascita e Agt per l’impegno profusp e per avere aperto questo nuovo spazio che si aggiunge agli altri punti al Porto delle Storie, al Bibliocoop e a Hidron. Un’attenzione costante per i bisogni dei più giovani”.

“Il circolo Arci Rinascita è lieto di essere riuscito a rispondere all’appello dell’amministrazione per offrire agli studenti di Campi uno spazio per studiare, – ha aggiunto la presidente Francesco Meoni – il circolo è un logo che si apre alla cittadinanza e ai suoi bisogni”. “A Campi l’alluvione ci ha privati della biblioteca, dove tanti di noi si ritrovavano per studiare e svagarsi in un luogo di comunità e socialità, – hanno spiegato da Alternativa Giovanile Territoriale (AGT) – abbiamo quindi pensato di fornire un servizio totalmente gratuito che possa accogliere chi sente la mancanza di spazi come quello. Non vogliamo limitarci a questo, però: abbiamo in cantiere altri progetti. A breve presenteremo la ludoteca del venerdì dove chi vorrà potrà venire e giocare a videogiochi e giochi da tavolo. Il nostro obbiettivo è fare la nostra parte per far sì che i giovani tornino a frequentare Campi e che abbiano la possibilità di socializzare in spazi di aggregazione sicuri, gratuiti e gestiti da loro”.

L’obiettivo di questa iniziativa, infatti, è quello di offrire un luogo accogliente e stimolante, dove i giovani possano studiare, socializzare e sviluppare nuovi progetti. Oltre al circolo Rinascita, si può usufruire anche dei seguenti spazi: Il Porto delle Storie, in via Giusti 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 15 alle 19 (su prenotazione); Bibliocoop, in via Buozzi, parcheggio Coop, aperto il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18, il martedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 19; Hydron Art&Studio, in via di Gramignano, c/o Hidron, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 9 alle 13.