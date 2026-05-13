Si rafforza il gemellaggio fra Campi Bisenzio e Pallagorio: il sindaco Tagliaferri in Calabria per le celebrazioni della Madonna del Carmine

CAMPI BISENZIO – Il sindaco Andrea Tagliaferri, insieme all’assessore ai gemellaggi Simona Pizzirusso e a una delegazione del Comune di Campi Bisenzio, ha preso parte alle celebrazioni a Pallagorio in occasione della festa della Madonna del Carmine e della tradizionale processione religiosa. Dopo tanti anni, la presenza del primo cittadino campigiano a Pallagorio “rappresenta – […]

CAMPI BISENZIO – Il sindaco Andrea Tagliaferri, insieme all’assessore ai gemellaggi Simona Pizzirusso e a una delegazione del Comune di Campi Bisenzio, ha preso parte alle celebrazioni a Pallagorio in occasione della festa della Madonna del Carmine e della tradizionale processione religiosa. Dopo tanti anni, la presenza del primo cittadino campigiano a Pallagorio “rappresenta – si legge in una nota – un momento dal forte valore simbolico e istituzionale, a testimonianza di un legame fra le due comunità e della volontà condivisa di rafforzare ulteriormente il percorso di gemellaggio fondato su storia, identità e radici comuni. Nel corso della visita, le istituzioni hanno preso parte ai momenti religiosi e civili dedicati alla Madonna del Carmine, simbolo di fede, protezione e identità per l’intera comunità pallagorese”.

“Essere a Pallagorio significa rafforzare un legame autentico tra le nostre comunità. Il gemellaggio nasce dalla volontà di costruire rapporti duraturi fondati su valori comuni, tradizioni e spirito di collaborazione. Ringrazio il sindaco Umberto Lorecchio, l’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza per la straordinaria accoglienza ricevuta in una giornata così significativa per il territorio”. ha detto il sindaco Tagliaferri. “È stato un piacere accogliere il sindaco Andrea Tagliaferri con la sua delegazione in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Carmine. La loro presenza testimonia ancora una volta il forte legame di amicizia e fratellanza che unisce i nostri territori, – ha aggiunto il sindaco Umberto Lorecchio – occasioni come questa rafforzano il senso di comunità e permettono di rinnovare rapporti costruiti nel tempo, nel segno delle tradizioni”.