Si sbloccano i lavori su via Roma: al via l’asfaltatura della strada dal 6 ottobre. Come cambia la viabilità

SIGNA – Dopo un lungo e complesso iter amministrativo, prendono finalmente il via i lavori di asfaltatura su via Roma. “Un traguardo importante, – spiegano dal Comune – frutto di un impegno costante da parte dell’amministrazione comunale, che ha dovuto affrontare e risolvere numerose questioni tecniche complesse. L’avvio dell’intervento è previsto per il 6 ottobre, segnando l’inizio di una fase attesa da tempo dai cittadini e dagli utenti della strada. Dal 6 al 17 ottobre, quindi, sul tratto di via Roma, tra via Beata Giovanna e via di Porto, nelle strade vicine e anche in via Argine Strada sarà modificata la circolazione.

Fase 1



Nel tratto tra via Matteotti e via Santelli, esclusa la pista ciclabile, verrà istituito un divieto di transito a tutti i veicoli dalle 7 alle 18 mentre nel tratto tra via Santelli e via di Porto verrà istituito un senso unico di marcia con direzione Lastra a Signa, e la circolazione veicolare verrà così disciplinata: tutto il traffico veicolare che percorre via Roma proveniente da Lastra a Signa, con direzione Campi Bisenzio dovrà essere deviato in via di Porto, via della Resistenza, per proseguire infine in via Arte della Paglia. Verrà istituito l’obbligo di svolta a destra in via Roma all’intersezione con la via di Porto per recarsi verso Campi Bisenzio.

In via Santelli interdizione della sosta nel tratto posto tra l’incrocio con via della Resistenza direzione via Roma per 10 metri lungo la segnaletica orizzontale di parcheggio verrà disposta l’inversione del senso di marcia con direzione verso via Roma nel solo tratto tra via Resistenza e la via Roma. I veicoli che si immetteranno su via Roma avranno l’obbligo di svoltare a sinistra direzione Lastra a Signa. Sarà prevista l’istituzione del senso vietato in via Santelli per chi percorrerà via Roma. In via della Resistenza, nel tratto che va da via Matteotti a via Santelli, compreso il tratto posto nel piazzale dietro la scuola elementare, sarà istituito il senso unico di marcia con direzione da via Matteotti a via Santelli e istituzione del divieto di sosta sul tracciato carrabile provvisorio e nel tratto di via della Resistenza che si approssima alla via Santelli. In via Resistenza nel tratto tra via Santelli e via Marzabotto sarà istituito il senso unico verso via Santelli.

In via di Porto, via Resistenza, via Marzabotto, nei tratti di strada interessati dalla deviazione, per consentire un più agevole deflusso dei veicoli, ed in particolare i bus del Tpl, in prossimità degli incroci, verrà istituito il divieto di sosta in tutti gli stalli a sosta libera che sono posti a meno di 10 metri dalle intersezioni, con dissuasori di sosta da appore sugli spazi dove la sosta è vietata.

In via della Resistenza sarà istituito il senso unico nel tratto tra la via di Porto e la via Santelli. Chi percorrerà via Resistenza, giunto all’altezza di via Santelli avrà l’obbligo di svoltare a destra o a sinistra, ma non potrà proseguire verso via Resistenza per recarsi dietro la scuole elementari. In via Matteotti, tra la via Arte della Paglia e l’innesto con via della Resistenza (piazzale posteriore della scuola elementare), sarà vietata la sosta a tutti i veicoli per agevolare l’immissione nello stesso piazzale. Nella medesima via Matteotti tra l’intersezione tra via Roma e l’accesso al piazzale posteriore delle scuole sarà istituito il doppio senso di marcia durante la chiusura di via Roma.

In via Roma, per chi la percorre con direzione Lastra a Signa, all’intersezione con via Santelli sarà istituito l’obbligo di arrestarsi e dare precedenza ai veicoli provenienti da via Santelli, e obbligo di proseguire a diritto. In via Nova, i veicoli che si approssimeranno a via Matteotti avranno l’obbligo di svolta a destra verso via Arte della Paglia. In via Morandi, intersezione via Matteotti, vi sarà l’obbligo di svola a sinistra per tutti i veicoli Sarà poi apposto divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e divieto di transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio in tutte le vie di accesso al centro abitato di Signa ed esattamente in via Arte della Paglia dall’intersezione con via Argine Strada, in via Roma dall’intersezione con via Argine Strada, e dall’intersezione di via Roma con piazza Pratelli. Sarà sempre consentito l’accesso in via dei Renai e in via Arte della Paglia ai veicoli che devono recarsi nella zona del Parco ed alla Fornace Michelagnoli. Inoltre saranno esclusi da queste interdizione i mezzi preventivamente autorizzati dalla Polizia Municipale di Signa, previa richiesta trasmessa con congruo anticipo di almeno 48 ore, dalla quale emerga la motivazione del viaggio.

Fase due

Nel tratto di via Roma tra via Matteotti e via Argine Strada, ad esclusione della pista ciclabile, viene istituito un divieto di transito a tutti i veicoli dalle 7 alle 18 che verrà attuato, man mano che i lavori procederanno verso via Argine Strada, attraverso la posa di segnaletica di divieto di transito a cura dell’impresa esecutrice, consentendo l’attraversamento di via Roma o il suo parziale transito quando possibile su indicazione dell’impresa esecutrice. I veicoli che percorrono via Roma provenienti da via dei Colli e via Beata Giovanna, giunti all’intersezione con via Argine Strada avranno l’obbligo di proseguire in via Argine Strada, per rientrare poi in via Roma attraverso via Matteotti. I veicoli dei soli residenti in via Roma, via Fosse Ardeatine, via Fratelli Cervi, via dei Renai, via Carducci e piazza della Repubblica, nel lasso di tempo e quando le condizioni dello sviluppo della lavorazione della posa dell’asfalto lo consentiranno, potranno utilizzare in uscita via Bellini, piazza della Repubblica e Vicolo delle Fonti per attraversare la via Roma. I lavori di questa fase dovranno rendere disponibile la strada il giorno di venerdì per lo svolgimento del mercato settimanale, giorno in cui i lavori non posso essere svolti nel tratto di via Roma.

Fase tre

In via argine Strada nel tratto tra l’intersezione con via Roma e l’innesto in uscita dal parcheggio del centro commerciale verrà istituito il divieto di transito, durante i lavori di posa del manto stradale all’intersezione tra via Roma e via Argine Strada. Sarà consentito ai soli residenti percorrere il tratto di strada, in senso contrario all’attuale, solo tra l’innesto del parcheggio e le proprie residenze. Causa la tipologia dei lavori la chiusura verrà attuata anche dalle 18 alle 7.

Divieti

Sarà disposto il divieto di sosta dalle 7 alle 18 in tutti i tratti di via Roma interessati dai lavori. I divieti di sosta saranno programmati in base all’evolversi dei lavori, col posizionamento della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori. In tutta l’area della lavorazione dovrà essere apposta la segnaletica che indicherà l’area cantiere in tutte le strade afferenti la via Roma; in tutta l’area di lavoro verrà imposto il limite di velocità massima pari a 10 km/h, che indicherà l’inizio di un’area nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello e la fine dell’area a velocità limitata. Sarà consentito il transito a tutti i veicoli dell’impresa esecutrice dei lavori all’interno di via Roma e nelle strade afferenti a questa. Al termine di ogni giorno di lavorazione sarà ripristinata la circolazione in sicurezza per i veicoli e i pedoni eliminando tutti gli eventuali ostacoli od anomalie stradali che portano o essere pericolose per la circolazione veicolare.