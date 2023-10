Si scambiano le dosi di hashish nel giardino: un arresto e una denuncia

CAMPI BISENZIO – Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti, durante un servizio di controllo del territorio nel Comune di Campi Bisenzio, hanno notato nei giardini di via Magenta la presenza di due giovani che, con fare sospetto, si sono scambiati rapidamente degli oggetti. I militari dell’Arma li hanno immediatamente controllati e i due giovani si sono mostrati visibilmente agitati e preoccupati; da qui la decisione di perquisirli che ha portato al rinvenimento, nelle tasche di uno dei due, di 2,60 grammi di hashish appena acquistati dall’altro che a sua volta aveva con sé altri 10 involucri confezionati in modo analogo e contenenti lo stesso stupefacente (circa 14 grammi in tutto) e 250 euro in banconote di piccolo taglio. La droga e il denaro sono stati sequestrati e un 32enne marocchino è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e associato presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Signa in attesa dell’udienza di convalida. L’altro un cittadino romeno 23enne, è stato segnalato alla Prefettura di Firenze per uso personale di stupefacenti.