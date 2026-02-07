SIGNA – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti questo pomeriggio in via Pistoiese, all’incrocio con via dei Sodi, per un incidente stradale fra due auto. Una volta sul posto una squadra ha provveduto a estrarre una persona, insieme al personale sanitario, rimasta bloccata all’interno della macchina e ha garantito la sicurezza dello scenario durante le fasi di soccorso.
Si scontrano due auto, necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre un ferito
