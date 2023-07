Si scrive Ariele, si legge famiglia. Ginnastica ritmica: la “carica” delle 300 e una pioggia di medaglie

CAMPI BISENZIO – Quasi 300 tesserate (295 per la precisione), il ricordo sempre vivo dello storico presidente Franco Mordini, scomparso da pochi mesi e sotto la cui guida tutto è iniziato nel 2011, un’attività, quella della ginnastica ritmica, che non conosce sosta e un medagliere, alle varie competizioni a cui prende parte, che regala sempre tante soddisfazioni. In estrema sintesi è questo l’identikit dell’Ariele C.B. Asd, che da febbraio ha un nuovo presidente, Francesco Piccinno (Giovanna Porcu è la sua vice, Renza Geroni la segretaria), che ha subito appreso i dettami della società campigiana e nella quale si è integrato al meglio, “respirando” quel concetto di famiglia che le istruttrici con cui abbiamo parlato ci hanno sempre trasmesso. Ma, soprattutto, affiancandosi alla loro volontà di crescere ancora. Spazio Reale la loro sede “storica” per eccellenza, quella dove svolgono l’attività promozionale e agonistica, l’Auditorium de La Villa è quello scelto invece per chi desidera muovere i primi passi mentre fino al 4 agosto è tempo di centri estivi presso la scuola Tosca Fiesoli. Un’attività, insomma, davvero a 360 gradi, che è possibile seguire sulla pagina Facebook e Instagram ASDARIELE.

Tutto questo grazie alla responsabile tecnica, Elena Mordini, alla coordinatrice allenamenti e di giuria, Isabella Purpura, e alle istruttrici che fanno parte del gruppo Ariele: Camilla Giusto, Amini Mehzad, Giorgia Villani, Elisa Gullo, Bianca Nunziati, Marta Nunziati, Francesca Rossetti, Giulia Cambi, Sofia Fossi, Federica Angeli, Martina Madiai (insegnante di total body) e Alice Capatano (insegnante di danza). Passando invece ai risultati conseguiti nel corso della stagione, questa è iniziata con il campionato di specialità Gold, a cui hanno partecipato Eleonora Guglielmi, Giada Mega e Gemma Puzzoli e dove Eleonora ha ottenuto il primo posto al nastro in entrambe le prove regionali, qualificandosi direttamente al campionato nazionale di specialità Gold che si è svolto a Catania, mentre Giada si è qualificata per la fase interregionale al nastro dove è salita sul terzo gradino del podio. Il campionato di categoria Gold Junior ha visto invece impegnata Ginevra Pretolani, che ha ottenuto il “pass” per la fase interregionale dove si è piazzata al quarto posto. Infine, per il campionato di categoria Gold Allieve sono scese in pedana Camilla Noferini, Giada Innocenti, Gaia Bucchi e Giulia Rigattieri, riuscendo a qualificarsi per il campionato di categoria Gold Interregionale.

Nel campionato di squadra Allieve Gold sono scese in pedana Gaia Bucchi, Arianna Migliorino, Anna Palmieri, Sofia Paolieri, Rebecca Parrotta e Giulia Rigattieri, che sono riuscite a qualificarsi per il campionato nazionale di squadra Allieve Gold. Grandi soddisfazioni anche dalla serie C, con un primo e due secondi posti che hanno permesso di partecipare al campionato di serie B/serie C dei play-off, a Torino nel mese di aprile, chiuso al sesto posto con Ginevra Pretolani, Giada Mega, Camilla Noferini ed Eleonora Guglielmi. Ma non è finita qui perché, come spiegano dall’Ariele C.B. Asd, “è stato un onore per la nostra squadra Gold Giovanile (Viola Baldini, Eleonora Guglielmi, Giada Mega, Ginevra Pretolani e Gemma Puzzoli) qualificarsi al Campionato nazionale d’insieme Gold che si è disputato a Folgaria e dove Camilla è stata selezionata per prendere parte all’allenamento nazionale e selezionata per i gruppi C nazionali”. Facendo quindi due conti, nei vari campionati che si sono susseguiti durante l’anno a livello regionale la società Ariele C.B. Asd ha ottenuto 324 medaglie con diversi titoli regionali.

L’ultima competizione disputata è stata il campionato nazionale Uisp a Cesenatico di metà giugno, con 76 ginnaste presenti e che sono riuscite a conquistare complessivamente 23 titoli italiani e un totale di 61 medaglie, così suddivise: campionati nazionali Uisp 23 primi posti, 19 secondi posti e 19 terzi posti. Nel campionato regionale Uisp, invece, questo il bilancio: 145 primi posti, 93 secondi posti e 82 terzi posti. Nel campionato provinciale, infine, Under 8 11, 11 primi posti, 8 secondi posti e 8 terzi posti.