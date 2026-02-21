Si sente male durante la Messa: poliziotto libero dal servizio la soccorre. Fondamentale l’uso del defibrillatore

SIGNA – Una storia a lieto fine. Di quelle che riscaldano il cuore e di cui si scrive sempre volentieri. E’ successo una settimana fa a Signa e oggi viene resa pubblica. Sabato scorso, infatti, durante la Messa che si stava celebrando nella Pieve di Signa, in piazza Cavour, una donna ha accusato un malore accasciandosi a terra. Priva di sensi, è stata immediatamente soccorsa da un medico, presente alla celebrazione, e da Paolo Palli, Sovrintendente della Polizia di Stato in forza presso la sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Firenze. Palli, che aveva notato un defibrillatore all’esterno della chiesa, è andato immediatamente a prenderlo consentendo di effettuare le prime manovre salvavita. Il Sovrintendente, infatti, recuperato il BLSD, ha intimato ai presenti di allontanarsi come da protocollo e, una volta apposte le piastre, ha effettuato le manovre necessarie, successivamente alle quali, la donna ha ripreso conoscenza ed è stata trasportata all’ospedale Careggi da personale sanitario, nel frattempo intervenuto, per gli accertamenti del caso. La signora Sandra, che ora sta bene e da qualche giorno è stata dimessa, ha ricevuto in ospedale la visita del Sovrintendente Palli: nella stretta di mano di questo scatto, tutta la sua riconoscenza e la gratitudine.