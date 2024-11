Sicurezza. Cosi (Pd) “Servono azioni articolate su più piani”

SESTO FIORENTINO – “È fondamentale garantire la sicurezza e il benessere della comunità con una serie di azioni articolate su più piani”. Ad affermarlo il consigliere del Pd Stefano Cosi in consiglio comunale. “Il “Libro Bianco sulla sicurezza urbana” della Regione Toscana dà indicazioni chiare sull’importanza di muoversi congiuntamente e non da soli: – ha […]

SESTO FIORENTINO – “È fondamentale garantire la sicurezza e il benessere della comunità con una serie di azioni articolate su più piani”. Ad affermarlo il consigliere del Pd Stefano Cosi in consiglio comunale. “Il “Libro Bianco sulla sicurezza urbana” della Regione Toscana dà indicazioni chiare sull’importanza di muoversi congiuntamente e non da soli: – ha detto Cosi – forze dell’ordine, istituzioni e cittadini, devono essere inseriti in una strategia integrata che coniuga sicurezza con qualità della vita urbana e senso di comunità”. “E’ essenziale avere una collaborazione costante con le forze dell’ordine sul territorio per mantenere uno stretto rapporto con gli attori istituzionali per il mantenimento della sicurezza pubblica, – ha proseguito Cosi – continuare con l’implementazione del sistema di videosorveglianza e con gl’interventi di miglioramento dell’illuminazione pubblica”.

“Dobbiamo rispondere a chi non si sente sicuro nella nostra comunità e per fare questo, oltre alle azioni che abbiamo detto, – ha concluso Cosi – serve continuare a costruire e a rafforzare la socialità, insieme a un dialogo costante con la cittadinanza e la coesione sociale di una comunità soprattutto per le fasce più fragili. Inoltre, sarebbe anche auspicabile che il Governo garantisse personale e mezzi adeguati alla forze dell’ordine per dare un servizio migliore alle nostre comunità e ai nostri cittadini, invece di criminalizzare le proteste cercando di realizzare politiche abominevoli come i Ddl sicurezza”.