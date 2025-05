Sicurezza: nati tre nuovi gruppi di controllo di vicinato, al via i servizi serali della Polizia locale 

SIGNA – Salgono a sette i gruppi di controllo di vicinato istituiti a Signa e sono pronti a partire i servizi serali della Polizia locale in via sperimentale fino a settembre. Sono queste le due novità annunciate dall’assessore Eleonora Chiavetta: “Nei giorni scorsi si sono costituiti tre nuovi gruppi di controllo di vicinato, ovvero “Nannucci”, […]

SIGNA – Salgono a sette i gruppi di controllo di vicinato istituiti a Signa e sono pronti a partire i servizi serali della Polizia locale in via sperimentale fino a settembre. Sono queste le due novità annunciate dall’assessore Eleonora Chiavetta: “Nei giorni scorsi si sono costituiti tre nuovi gruppi di controllo di vicinato, ovvero “Nannucci”, “San Piero a Ponti” e “Via Santa Barbara”. In questo modo si rafforza ulteriormente la partecipazione attiva e controllata per prevenire quei fenomeni che turbano l’ordinato vivere civile e generano insicurezza collettiva, valorizzando, sempre di più, la voglia di essere parte di una comunità, contribuendo a rafforzare la rete di sorveglianza partecipata e la cooperazione. I nuovi gruppi di controllo di vicinato opereranno in stretta sinergia con gli altri gruppi e con le autorità competenti, con l’obiettivo di prevenire reati e comportamenti illeciti, promuovere la coesione sociale e migliorare la qualità della vita nelle diverse zone del territorio. Per quanto riguarda i servizi straordinari, si aggiungono al lavoro quotidiano per il quale ringrazio il comandante Caciolli e tutti gli agenti della Polizia locale”.

Pronti a partire, poi, i servizi serali che vedranno la presenza sul territorio della volante della Polizia locale operare dalle 20 alle 24 per intensificare i controlli. “In questo modo – ha aggiunto il comandante Fabio Caciolli – potenzieremo la nostra attività di prevenzione sul territorio, pattugliando le varie zone del Comune comprese le frazioni. Sarà così possibile attuare un’integrazione del sistema di sicurezza urbana, al servizio del controllo di vicinato e alla formazione e l’informazione della popolazione con incontri mirati. Tutto questo per garantire maggiore sicurezza al territorio e ai cittadini durante i mesi estivi”. Fra le attività dei servizi serali il controllo della viabilità, e in particolare, quello delle strade principali, per prevenire soprattutto l’alta velocità ed i pericoli connessi alla guida in stato di ebbrezza, un maggior presidio ai numerosi eventi culturali presenti sul territorio durante l’estate, il controllo dei parchi pubblici e quelli inerenti alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti.