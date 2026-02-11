Sicurezza, più telecamere di videosorveglianza: a Prato entro l’estate saranno 126

PRATO – Sono in corso i sopralluoghi e le verifiche di ordine tecnico per l’installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza che avrà inizio i primi giorni di aprile e che si concluderà la prima settimana di giugno, nell’ambito del progetto di implementazione del sistema varato dal Commissario straordinario d’intesa con il Procuratore della Repubblica, il […]

PRATO – Sono in corso i sopralluoghi e le verifiche di ordine tecnico per l’installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza che avrà inizio i primi giorni di aprile e che si concluderà la prima settimana di giugno, nell’ambito del progetto di implementazione del sistema varato dal Commissario straordinario d’intesa con il Procuratore della Repubblica, il Prefetto e con i responsabili delle forze dell’ordine. L’iniziativa, nata dalle valutazioni e dalle indicazioni emerse nel corso del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi il 15 agosto scorso a Prato, comporta l’attivazione di ulteriori 88 telecamere e di 21 lettori targa di cui 12 installati insieme alle telecamere stesse e 9 isolati, per un totale di 97 punti di osservazione, oltre che di 3 nuovi server. A questo pacchetto si aggiunge la sostituzione di 38 telecamere già attive sul territorio con altri apparecchi dotati di lettori targa più moderni e performanti. Entro l’inizio dell’estate, quindi, ammonterà a 126 il totale dei nuovi occhi elettronici che fornirà un ausilio strumentale alle attività di prevenzione e vigilanza sui sottopassi e sul centro storico, ma anche tutte su le altre zone della città, frazioni comprese. Il finanziamento da parte dell’amministrazione commissariale è pari a circa 2 milioni di euro.

Già nel mese di novembre sono entrate in funzione 7 telecamere, più 4 server per sostenere l’elevato numero di postazioni elettroniche, al Macrolotto zero: questo lotto è stato cofinanziato dalla Regione Toscana per un totale di 140mila euro e dal Comune di Prato per i restanti 100mila euro. L’arrivo di 38mila euro, appena attribuiti al Comune di Prato dal Ministero dell’interno nell’ambito del progetto “Scuole sicure” consentirà, infine, di finanziare ulteriori telecamere di videosorveglianza in due istituti scolastici della città e interventi straordinari dell’Unità cinofila della Polizia locale nelle scuole.