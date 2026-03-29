Signa accelera il passaggio alla Carta d’identità elettronica con aperture straordinarie dell’Ufficio anagrafe

SIGNA – Proseguono a Signa le aperture straordinarie dell’Ufficio anagrafe per accelerare il passaggio dalla carta d’identità cartacea alla Carta d’identità elettronica. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, sta ottenendo infatti riscontri positivi: nelle prime giornate si è registrata una buona affluenza, con molti cittadini che hanno approfittato degli orari ampliati per rinnovare il documento. Dal 4 […]

SIGNA – Proseguono a Signa le aperture straordinarie dell’Ufficio anagrafe per accelerare il passaggio dalla carta d’identità cartacea alla Carta d’identità elettronica. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, sta ottenendo infatti riscontri positivi: nelle prime giornate si è registrata una buona affluenza, con molti cittadini che hanno approfittato degli orari ampliati per rinnovare il documento. Dal 4 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla scadenza indicata, e proprio per facilitare le operazioni e ridurre i tempi di attesa il Comune ha definito un calendario di aperture straordinarie dal 9 marzo scorso fino al 30 aprile prossimo, con sportelli attivi anche la domenica mattina e in alcune giornate con orari prolungati fino alle 22.

“Abbiamo messo in campo un grande sforzo organizzativo per garantire ai cittadini un servizio più vicino, flessibile e accessibile, in grado di rispondere alle diverse esigenze di chi deve rinnovare la carta d’identità, – ha spiegato il sindaco Giampiero Fossi – tutto questo è possibile grazie al lavoro impeccabile dell’Ufficio anagrafe, ma anche alla stretta collaborazione con l’Ufficio segreteria del sindaco, che ha coordinato le prenotazioni e la logistica delle aperture straordinarie, garantendone l’apertura e il perfetto funzionamento insieme allo sportello dei servizi demografici. L’obiettivo è accompagnare i cittadini nel passaggio dalla carta cartacea alla Carta d’identità elettronica senza disagi, smaltire progressivamente le oltre 3mila carte ancora in circolazione e garantire un servizio ordinato, efficiente e con tempi di attesa contenuti”.

“Le aperture straordinarie – ha aggiunto l’assessore Eleonora Chiavetta – ci consentono di offrire un’assistenza più diretta e personalizzata – ha detto – soprattutto a chi ha difficoltà a recarsi agli sportelli negli orari ordinari. Questo ci permette di gestire meglio le prenotazioni, ridurre le attese e assicurare che ogni cittadino possa completare il rinnovo della propria carta d’identità con la massima comodità e senza stress”. Fra le iniziative più apprezzate figurano le aperture domenicali e serali, pensate per venire incontro alle diverse esigenze di orario dei cittadini. Dal 1 al 30 aprile, oltre all’orario ordinario, l’Ufficio anagrafe resterà aperto anche il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16, esclusivamente per il rinnovo delle carte d’identità cartacee.

Le prossime aperture straordinarie già programmate includono martedì 31 marzo dalle 17 alle 22 e martedì 14 aprile dalle 17 alle 22, entrambe dedicate esclusivamente al rinnovo delle carte cartacee. A queste si sono aggiunte ulteriori aperture straordinarie per mercoledì 22 aprile dalle 15 alle 18, mercoledì 13 maggio nella stessa fascia oraria e domenica 24 maggio dalle 8.30 alle 12.30. Altre date saranno comunicate successivamente. L’Ufficio segreteria del sindaco, in collaborazione con lo sportello dei servizi demografici, ha inoltre garantito l’apertura e il perfetto funzionamento delle giornate straordinarie. In particolare, tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo sono state prodotte complessivamente 55 Carte d’identità elettroniche. Per il rinnovo della carta d’identità telefonare al numero 055 8794200 oppure recarsi direttamente al punto accoglienza del palazzo comunale.