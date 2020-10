“Signa dice no a Enrico Rossi”: sabato 31 una manifestazione davanti al Comune

SIGNA – “Signa dice no a Enrico Rossi”. Lo diranno sicuramente i partecipanti alla manifestazione in programma dopo domani, sabato 31 ottobre, davanti al Comune con inizio alle 15. “Una manifestazione – come scritto nel volantino che la pubblicizza – apartitica e aperta a tutti i cittadini, senza il patrocinio di nessun colore politico”. Una manifestazione […]

SIGNA – “Signa dice no a Enrico Rossi”. Lo diranno sicuramente i partecipanti alla manifestazione in programma dopo domani, sabato 31 ottobre, davanti al Comune con inizio alle 15. “Una manifestazione – come scritto nel volantino che la pubblicizza – apartitica e aperta a tutti i cittadini, senza il patrocinio di nessun colore politico”. Una manifestazione “nata da un gruppo di cittadini che ritengono oltre ogni modo eccessivo il comportamento dell’amministrazione signese nel mantenere vacante il ruolo da assessore allo sviluppo economico per circa un anno e mezzo, per poi cederlo a Enrico Rossi non appena terminato il suo incarico da presidente della Regione”. La manifestazione “si svolgerà in forma statica e nel pieno rispetto delle regole anti Covid”.